Days of Play : Le casque PS VR2 bénéficie enfin d’une grosse promotion et passe sous les 500 €

Où trouver le casque PS VR2 au meilleur prix ?

Les Days of Play se déroulent du 29 mai au 12 juin et permettent de mettre la main sur les produits PlayStation à des prix plus avantageux. Que ce soit sur les jeux PS4 ou PS5, les accessoires, voire même sur les consoles PS5, une partie du catalogue PlayStation est disponible à des prix cassés durant cette période exceptionnelle. Et naturellement, le PS VR2 fait partie de la liste.

Pour son lancement, le PS VR2 était affiché au prix mirobolant de 599 €, ce qui a calmé quelques ardeurs. Heureusement, avec les Days of Play, il est possible de réaliser une économie non-négligeable. On retrouve par exemple le casque sur Amazon, avec une réduction de 100 € par rapport à son prix initial, ce qui veut dire que le PS VR2 est affiché à seulement 499,99 €, soit une réduction de -17%.

Il s’agit ici du casque vendu seul avec ses manettes PS VR2 Sense, sans aucun jeu. Les abonnés au PlayStation Plus Premium pourront cependant mettre la main sur 5 jeux via leur abonnement d’ici quelques jours, mais si vous souhaitez avoir directement un titre sur lequel vous amuser, vous pouvez également vous tourner vers le pack PS VR2 + Horizon: Call of the Mountain, qui est disponible à 549,99 € au lieu de 649,99 €. Là encore, une belle économie de réalisée.