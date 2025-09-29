Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour

Même Rockstar peut manquer de moyens

Interrogé à ce sujet par IGN lors de la Comic Con de Los Angeles (relayé par Insider Gaming), Dan Houser, qui est désormais à la tête d’Absurd Ventures, déclare que si Bully 2 n’a jamais existé, c’est simplement parce que la direction de Rockstar ne pouvait pas être partout à la fois :

« Vous savez, avec une petite équipe créative et une petite équipe de direction, on ne peut pas réaliser tous les projets souhaités. Et on le voit avec notre structure actuelle chez Absurd Ventures, nous travaillons sur deux projets avec une équipe assez réduite, et il faut vraiment réfléchir à la question. Comment pouvons-nous faire cela et les faire avancer tous les deux ? »

Une réponse somme toute assez simple qui enterre toutes les rumeurs qu’il y a pu avoir autour de la série. Malgré tout, on a aujourd’hui du mal à imaginer Rockstar comme une structure avec une direction restreinte, mais il est vrai que le studio n’a plus eu l’habitude de travailler sur plusieurs projets en même temps depuis pas mal d’années, si l’on met de côté des petites collaborations pour des remasters. Et en parlant de remaster, peut-être que la solution est ici pour Bully, qui fêtera son vingtième anniversaire l’année prochaine.