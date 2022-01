Daemon X Machina sera le prochain jeu offert sur l’Epic Games Store

Si vous êtes un tant soit peu intéressé par l’univers des mechas, Daemon X Machina est la prochaine prise de l’Epic Games Store à ne pas manquer.

Le Monster Hunter robotique

Après nous avoir gâté durant les fêtes, Epic Games reprend la routine du jeu gratuit chaque semaine sur sa plateforme. Alors que l’on peut dès à présent ajouter Relicta à sa bibliothèque, le 27 janvier prochain c’est Daemon X Machina qui sera proposé gratuitement sur l’Epic Games Store.

D’abord sorti sur Switch en 2019 puis sur PC via Steam en 2020, le titre vous embarque dans un monde post-apocalyptique où les mercenaires sont légion. Ces derniers remplissent plusieurs missions à bord d’armures mobiles (ou mecha) et en tant que l’un d’eux, vous pourrez customiser la vôtre selon vos envies. Malgré la taille énorme des machines que vous combattez, le gameplay est assez nerveux grâce à une bonne mobilité dans les déplacements. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre test de l’époque pour la version Switch.

Sachez d’ailleurs que la version Epic Games Store profitera du cross-play avec la version Steam en ce qui concerne les missions en ligne. On vous conseille donc vivement d’y jeter un œil et de le récupérer gratuitement. Vous aurez jusqu’au 2 février pour en profiter.