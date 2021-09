Daemon X Machina devrait bien avoir droit à une suite selon son producteur

Des jeux de méchas issus d’une nouvelle licence qui arrive en Occident, on en voit pas tous les jours, alors forcément, Daemon X Machina avait fait pas mal parlé de lui lors de sa sortie. S’il n’avait pas non plus conquis entièrement les critiques, le titre reste encore apprécié, et une suite pourrait corriger les errances du premier opus. Et ça tombe bien, puisque c’est visiblement dans les plans.

Le producteur l’affirme, la suite arrive

C’est le producteur Kenichiro Tsukuda, de Marvelous, qui a déclaré cela lors d’un stream venant fêter les deux ans de Daemon X Machina (relayé par Gematsu). A la fin de ce dernier, il a alors confirmé qu’une suite est bien en travaux, même si l’on comprend que le projet est encore à l’état de conception :

« Même si ce n’est pas vraiment une annonce, j’aimerai déclarer que nous allons produire une suite – un 2. Je suis motivé et nous allons avoir besoin de temps pour faire des tests variés et considérer ce qui arrivera, alors je pense que cela prendra du temps, mais j’aimerai ramener plusieurs personnes sur le projet […]. J’ai fait ma déclaration, mais cela va prendre du temps. »

Reste maintenant à voir si ce deuxième épisode sortira aussi en exclusivité temporaire sur Switch, ou s’il arrivera en même temps sur la console de Nintendo et sur PC.