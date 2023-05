Daemon X Machina: Titanic Scion est annoncé, un nouvel épisode pour le jeu de mecha

Mecha droit devant

Daemon X Machina: Titanic Scion était le one-more-thing de cette conférence, mais cette cerise sur le gâteau n’était pas des plus conséquentes. Aucune image n’a été présentée pour le jeu, ni même aucune autre information à vrai dire. On sait seulement qu’il faut s’attendre à beaucoup d’action dans ce nouvel épisode. Pour le reste, il faudra se montrer patient et on imagine que le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements.

Puisque dans tout ça, aucune plateforme n’a été précisée aussi. On imagine que le titre sortira sur Switch lui (ou sur la prochaine console de Nintendo ?) et éventuellement sur PC, mais rien n’a encore été confirmée. On se contentera donc du titre et du logo, visible ci-dessous.

D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre test de Daemon X Machina pour en savoir un peu plus sur la licence.