Epic Games Store : Daemon X Machina est offert, le dernier Yooka-Laylee sera gratuit la semaine prochaine

L’Epic Games Store continue de nous abreuver de jeux gratuits pour cette année 2022, et après quelques jeux mineurs suite au grand déballage de Noël, il est temps de mettre la main sur un jeu qui a fait pas mal parler de lui. Comme annoncé la semaine dernière, c’est Daemon X Machina, ancienne exclusivité Nintendo Switch, qui est ici offert.

Des gros robots cette semaine, de la plateforme la semaine prochaine

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur l’Epic Games Store afin d’ajouter ce jeu de méchas à votre bibliothèque. Vous avez jusqu’au 3 février prochain pour l’ajouter à votre liste de jeux, et une fois que cela sera fait, il vous appartiendra.

Dès la semaine prochaine, on mettra de côté les gros robots pour une aventure plus coloré avec le jeu de plateformes Yooka-Laylee and the Impossible Lair, qui sera offert à tout le monde possédant un compte Epic Games. Pensez donc à récupérer ces jeux avant qu’il ne soit trop tard !