Sorti au cours de l’été 2019 sur Switch, Daemon X Machina ne sera finalement pas une exclusivité Nintendo. On pouvait un peu sans douter puisque c’était Marvelous derrière mais le jeu de mécha a été annoncé sur PC pour ce 13 février. Les joueurs Steam pourront donc mettre la main dessus.

Même si cette vidéo date de sa sortie initiale, on vous la propose de nouveau pour faire le point sur cette aventure. On vous donne donc notre avis avec notre test vidéo, le tout accompagné de gameplay maison. Rappelons que cette version PC apportera tout le contenu de base et les différents DLC déjà sortis.