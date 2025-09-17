Annapurna Interactive annonce à son tour un showcase pour le Tokyo Game Show

Au moins trois jeux inédits, et peut-être du Silent Hill ?

Un rendez-vous de plus à noter pour ce Tokyo Game Show, même si l’on imagine que peu d’entre vous suivront tout cela en live. Et pour cause, cet Annapurna Interactive Direct aura lieu chez nous le 24 septembre à 2 heures du matin, soit un moment peu propice pour le suivre depuis le fuseau horaire de Paris.

Au programme de ce showcase, au moins trois nouveaux jeux. Annapurna Interactive a précisé que les studios Yarne Owl, Iridium Studios et Marumittu Games auront tous les trois des choses inédites à nous montrer, avec des projets encore jamais présentés. Et puisqu’il s’agit de studios encore relativement inconnus au bataillon, difficile de savoir à quoi s’attendre ici.

Et puisque Annapurna prend la parole avant l’ouverture du salon japonais, peut-on s’attendre à des annonces de studios et/ou de jeux japonais ? Tout est possible, et beaucoup espèrent surtout revoir Silent Hill Townfall, dont on a peu de nouvelles depuis un petit moment. Mais la veille de la sortie de Silent Hill f, Konami ne voudra peut-être pas trop communiquer sur un autre jeu de la saga. Qui sait…