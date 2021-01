Cyberpunk 2077 : un mod transforme Night City en Borderlands 2077

A chaque sortie majeur sur PC, en particulier les RPG, les moddeurs sont toujours très inspirés pour nous sortir des perles comme c’est le cas ici avec Cyberpunk 2077.

Night City en cel-shading

Si vous êtes sur PC et que vous avez déjà terminé Cyberpunk 2077, pourquoi ne pas le refaire avec un style bien connu des joueurs de FPS ? Un moddeur du nom de SALMONELLA123 a sorti il y a quelques jours un mod (sur le site NexusMods) qui permet de de copier le style visuel d’un Borderlands. Comme ce dernier, le RPG de Cd Projekt se joue à la première personne et offre une grande variété d’armes à feu.

Bien sûr, beaucoup de choses séparent le soft du FPS de Gearbox, mais il faut avouer que cela fonctionne plutôt pas mal. Sur la page du mod en question, on peut lire que l’auteur a utilisé le contraste, la détection des contours et le tampon de profondeur (ou Z-buffer) afin de donner ce rendu en cel-shading. Nous l’avons nous-même essayé, et il est vrai que le résultat est assez bluffant.

D’ailleurs, Cyberpunk 2077 a très récemment fait parlé du lui avec une vidéo d’excuses face caméra ainsi que la présentation d’une nouvelle feuille de route pour les changements à venir. Ainsi les moddeurs seront sans doute le seul apport en « contenu » avant un bon moment.