Cross The Ages : Arise fait le show, retour sur le Hero Festival 2025

Programmation, invités… Mieux que l’année passée

Commençons quand même par les choses qui fâchent un peu sur le Hero Festival 2025. Peu importe le jour où vous y êtes allés, la convention ne s’est pas embêtée et nous a offert, du moins sur les diverses scènes, quasiment la même chose en matière de programmation (sauf le concours cosplay auquel nous n’avons pas pu assister dimanche). Que ce soit des conférences, des questions/réponses, ou encore des blind tests et autres animations, rien ne variait ou très peu. Nous avons eu à minima la soirée Broadway qui a pris place jusqu’à 22h sur le hall trois, avec quelques animations sur scène plutôt sympathiques.

En dehors de ce couac (qui peut être compréhensible), on retrouvait indéniablement la même chose que l’an passé avec un agencement curieusement mieux amené. La scène principale était au hall trois cette fois-ci, et bénéficiait d’un meilleur espace. Pour le reste, on retrouvait le hall un avec uniquement du village cosplay, voire manga, et pas mal de stands basiques à base de goodies, mangas, figurines ou t-shirts.

Qui plus est, le hall deux nous mettait en face de l’univers Krypton, Brocéliande, et Ludopolis qui nous intéressera plus tard dans l’article. Encore une fois, rien de très transcendant, bien que le hall un remplisse bien l’espace comme il faut, et avec une partie village du livre avec divers auteurs, des dédicaces, ainsi que des stands de créations originales. Encore une fois, un village viking était à l’extérieur entre chaque hall, dépaysant comme toujours.

Les animations du Hero Festival 2025 étaient donc variées, et notez que LE gros invité cette année n’était autre que Christopher Judge. Son aura rayonnait, et c’était l’occasion, sur une conférence questions/réponses, de faire une rétrospective de sa carrière d’acteur et de doubleur, notamment reconnu pour sa prestation stratosphérique dans God of War et God of War : Ragnarok.

Évidemment, outre Christopher Judge, nous avions un autre acteur un peu sous-côté, avec James Marsters. L’acteur, connu particulièrement pour son rôle de Spike dans Buffy contre les vampires, s’est, lui aussi, prêté au même jeu de questions/réponses que le comédien jouant dans Stargate G-1. Dans les autres invités notables, nous avons eu Jacques Chambon, ou encore les comédiens de doublages avec Martin Faliu et Claire Guyot. Pour le reste, d’autres dédicaces étaient de la partie avec Jérôme Alquié, Jean-Pierre Savelli, et bien d’autres. Sachez également que ce Hall trois partageait de jolies expositions avec pas mal de véhicules de la pop culture (la voiture de James Bond, Flash Mcqueen, la moto de Daryl Dixon, etc.).

Du Cross The Ages: Arise sur Ludopolis, notre rapide avis

Le gros morceau de ce Hero Festival 2025, n’était autre que le stand Ludopolis. Avec surtout la présence des petits gars d’ATYPIQUE Studio avec Mixcity Swap en passant par quelques stands vendant quelques jeux vidéo ou des bornes de rétrograming, c’était en revanche le gros stand Cross The Ages qui a attiré notre attention. Ce dernier, en plus de proposer des tournois sur son prochain titre qui n’est autre que Cross The Ages: Arise, proposait également de s’essayer à son deck builder, Cross of Ages : Blast, via un autre stand plus petit.

La production de Cross The Ages, qui est d’ailleurs tiré d’un roman de sept tomes, a pu s’illustrer à travers des tournois PvP, mais aussi d’une démo jouable d’environ une demi-heure. Ici, nous pouvions prendre en main le titre à travers un donjon, et avec seulement des armes élémentaires de type feu à disposition.

Un peu comme dans un roguelite, nous évoluons de salles en salles, en dézinguant les ennemis sur notre passage à l’aide de notre attaque basique ou des habiletés disponibles. Le tout répondait bien, avec encore un manque d’impact sur les coups portés aux ennemis toutefois. Reste que le titre n’est qu’en pré-alpha, ce qui veut dire qu’il y a encore pas mal de choses qui seront corrigées.

Nous avons terminé le donjon avec des phases de dialogue à choix multiples, quelques phases de QTE qui manquent encore un peu de patate, ainsi qu’un boss à combattre. Un mélange aussi satisfaisant que mitigé sur certains aspects, bien que le tir puisse être rapidement rectifié d’ici là. Qui plus est, en tuant quelques ennemis élite, il était possible de récupérer au choix de la vie, de la vitesse ou avoir une attaque un peu plus puissante.

Les mécaniques d’action RPG sont bien là, et notez qu’en plus de pouvoir jouer à quatre joueurs, vous pourrez parcourir un hub. Dans ce dernier qui semble très ambitieux, on pouvait cultiver des ressources, et améliorer ou fabriquer diverses armes, ou bien upgrader nos compétences élémentaires qui seront au nombre de sept (feu, air, terre, ténèbres, lumière, vie et eau).

Difficile de voir le potentiel étant donné que tout était bridé sur la démo, mais le résultat était aussi complet que complexe. Nous verrons de quoi il en retourne, et le titre paraissait honnête graphiquement. Là encore, on ne jugera que le produit fini, mais pour un studio avec une telle ambition, le résultat reste convenable pour de l’Unreal Engine 5, d’autant que l’optimisation paraissait déjà fluide.

Une bonne impression laissée par le soft, qui sera free-to-play avec des éléments ingame à acheter comme des cosmétiques. Cerise sur le gâteau, le soft sera aussi lié avec le deck-builder Cross The Ages : Blast. Vous pourrez ainsi transférer des éléments de ce titre sorti en 2023 directement sur cette nouvelle production. Tout est ainsi prometteur, et le titre développé depuis trois ans est plein de promesses. Sachez également que le PDG du studio veut même s’investir sur le projet avec son équipe de plus de 60 personnes sur plus de dix ans. Une ambition qui ne semble pas leur faire peur, et c’est une bonne chose.

Voilà ce qu’il fallait globalement savoir sur ce Hero Festival 2025 Saison XI. Une convention pour le moins sympathique, avec un peu plus de contenu, un meilleur agencement des halls, et surtout des animations et conférences suffisamment intéressantes pour au moins avoir envie d’y rester deux jours complets. Bien que l’on retrouve presque les mêmes stands que l’an passé, le côté jeux vidéo nous a bien plus satisfait. Le festival doit continuer sur cette lancée l’année prochaine pour attirer encore plus de monde, et pourquoi pas des invités de marque sur le côté jeux vidéo. Nous avons tout de même hâte d’être à l’année prochaine après cette édition globalement satisfaisante.