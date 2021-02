Steam bat à nouveau son record de connexions simultanées avec 26 millions de joueurs

Alors que Steam avait déjà enregistré un record de connexions le 02 janvier dernier avec pas moins de 25 millions de joueurs, la plateforme numéro un sur PC vient de franchir les 26 millions d’utilisateurs actifs en simultanés. Un nouveau record pour Valve après celui du plus grand nombre de jeux publiés lors de l’année 2020.

Les vieux de la vieille

C’est sur SteamDB que l’on peut consulter ce record plutôt impressionnant et dans la liste des jeux les plus joués, vous n’y trouverez aucune surprise. Ainsi ce sont Apex Legends, CS GO, Dota 2 ou encore PUBG qui ont les faveurs des joueurs et qui se retrouve en haut de la liste.

Notons également la présence du RPG Tale of Immortal, qui n’est jouable que dans l’empire du milieu et qui profite d’un petit boost grâce au nouvel an chinois qui se profile (et des congés qui en découlent). Pour l’occasion, Black Myth: Wukong a dévoilé un nouveau trailer de gameplay plutôt plaisant qu’on vous laisse découvrir.