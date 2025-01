Le PDG d’Insomniac Games annonce sa retraite, le studio change de direction

Le fondateur du studio s’en va, remplacé par trois personnes

C’est peu de dire qu’Insomniac Games doit beaucoup à Ted Price, étant donné que ce dernier est le fondateur du studio et l’une des figures les plus importantes de certaines licences, comme Ratchet & Clank et Spyro.

Une véritable légende qui a donné 30 années de sa vie à ce studio, et qui se sent maintenant prêt à laisser la main tout en prenant ses distances avec l’industrie. Il l’explique dans une lettre où il revient d’abord sur les difficultés subies par les employés suite aux incendies de Los Angeles, avant de revenir sur son départ :

« J’ai eu le plaisir d’annoncer à l’équipe d’Insomniac qu’après avoir eu la chance incroyable de profiter d’une carrière aussi enrichissante dans le domaine des jeux vidéo, je prendrai ma retraite à la fin du mois de mars. Aujourd’hui, je partage cette nouvelle plus largement. J’ai pris cette décision l’année dernière. Pour moi, après plus de 30 ans à la tête d’Insomniac, j’ai senti qu’il était simplement temps de me retirer et de laisser les autres ouvrir la voie à notre équipe. Au cours de l’année écoulée, j’ai eu l’occasion de travailler avec l’équipe de direction d’Insomniac pour créer un plan de succession qui, je le sais, assurera la continuité, la stabilité et le leadership fort nécessaires pour offrir davantage de ce que nos fans chérissent au cours des prochaines décennies. »

Le départ n’est donc pas soudain, et Insomniac Games a pu préparer la relève. Pour prendre la place de Ted Price, il fallait plus qu’une seule personne c’est pourquoi Chad Dezern (ancien responsable créatif), Ryan Schneider (ancien responsable des relations et des licences) et Jen Huang (ancien responsable des finances) ont été désignés co-PDG.

Que des vétérans du studio, qui prennent donc la suite des opérations et qui veulent rassurer sur l’avenir du studio :

« Notre intention commune est de préserver ce qui a fait la particularité d’Insomniac depuis plus de 30 ans tout en explorant comment nous pouvons évoluer stratégiquement pour réussir dans les décennies à venir. Nous continuerons à donner la priorité à notre culture de studio, construite autour de la transparence et de la collaboration. Nous nous efforçons de créer un lieu de travail où les employés peuvent faire le meilleur travail de leur carrière. Qu’est-ce que tout cela signifie pour nos joueurs et nos fans ? Nous allons continuer à créer les jeux que vous aimez, tout en prenant soin des personnes qui les créent. Cela correspond à la vision de notre studio qui consiste à avoir un impact positif et durable sur la vie des gens. »

Prochaine grande étape pour ces trois personnes : faire en sorte que Marvel’s Wolverine, qui sera a priori le prochain jeu du studio, soit un succès. Mais toujours pas de nouvelle à propos de ce jeu, qui a certainement été retardé en interne suite aux fuites survenues fin 2023 chez Insomniac Games.