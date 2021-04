Corpse Factory : Un thriller psychologique annoncé pour 2022 sur PC et Switch

Si vous êtes fans de thrillers psychologiques, cette annonce pourrait bien vous intéresser. Développé et édité par l’entreprise australienne River Crow Studio, le visual novel Corpse Factory vient tout juste d’être officialisé et sortira en début d’année prochaine sur PC via Steam et Nintendo Switch.

Corpse Girl, le successeur spirituel du Death Note ?

Se déroulant à Tokyo, le titre vous permettra de suivre plusieurs personnages (Kojiro, Noriko, Emi, Aoi, Tomoe et Shinya) qui se retrouvent confrontés au succès surprise de Corpse Girl, un mystérieux et terrifiant site internet apparemment capable de tuer une personne spécifique en échange d’une simple photo. Et le pire, c’est que cela semble fonctionner !

Pour tenter de mettre un terme à cette horrible histoire, vous devrez découvrir ce qui se cache derrière ces meurtres mais aussi réfléchir à votre manière d’aborder certaines situations car quelques décisions clés auront des conséquences sur la fin de votre aventure.

Rendez-vous en janvier 2022 pour découvrir ce que nous réserve Corpse Factory.