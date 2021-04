Corpse Factory

Corpse Factory est un thriller psychologique façon visual novel développé et édité par River Crow Studio. Le titre met en scène les personnages de Kojiro, Noriko, Emi, Aoi, Tomoe et Shinya qui vivent dans une ville de Tokyo bouleversée par le récent et terrifiant succès de Corpse Girl, un étrange site internet promettant de tuer une personne spécifique en échange de sa photo. Alors que les cadavres commencent à s'accumuler, il ne revient qu'à vous de découvrir ce qui se cache derrière ces événements tout en effectuant quelques choix qui auront un impact sur la fin de votre aventure.