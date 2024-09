On a joué à Copa City, un jeu de gestion autour du football plutôt original

Après le wedding planner, retrouvez le football planner

Le but dans Copa City va être d’organiser la préparation d’un match de football afin que la fête batte son plein et que le stade soit rempli à craquer de supporters. Trois modes de jeu sont prévus, dont la Campagne dans laquelle il faut organiser des matchs de différents niveaux d’importance tout en remplissant des objectifs de résultats. Les missions monteront progressivement en difficulté ce qui en fait le mode parfait pour débuter et assimiler les mécaniques du jeu.

Le mode Défi permet de jouer une partie du début à la fin, mais dans une limite de temps donnée. Un mode parfait pour les joueurs avec peu de temps devant eux, mais qui demandera tout de même une connaissance des mécaniques du titre pour s’en sortir. Enfin, le mode Match simple permet aux joueurs de faire une partie complète sans objectifs particuliers ni scénario. À réserver aux expérimentés donc.

De notre côté, nous avons surtout eu droit à une grosse présentation des mécaniques du jeu, avec aux commandes quelqu’un maîtrisant le soft à la perfection et l’aide de quelques codes de triche pour gagner du temps. Nous ne pouvons donc pas juger de la qualité du jeu sur une partie complète, mais ce que nous avons vu nous a tout de même donné un bon aperçu des possibilités de Copa City.

Avant de passer à nos impressions sur le gameplay du jeu, sachez que Copa City travaille avec différents clubs professionnels que l’on retrouve dans le jeu. Côté club, actuellement, les joueurs et les joueuses pourront retrouver les équipes d’Arsenal, du Bayern de Munich et du Clube de Regatas do Flamengo (club brésilien). Cela inclut aussi bien les couleurs officielles des clubs, mais également les chants des supporters, capturés sur place par les équipes de développement du jeu. Trois autres clubs sont prévus au lancement, mais sont gardés secrets pour le moment. Copa City propose également des reproductions de stades réels avec pour le moment l’Olympiastadion de Berlin et le stade PGE Narodowy de Varsovie. Un troisième stade est prévu, mais gardé lui aussi secret. On sait seulement qu’il s’agit d’un stade iconique et que ce dernier ne se trouve pas en Europe.

L’heure de la fête

Revenons-en donc au gameplay. Pour que le stade soit rempli, il faut déjà vendre des billets et donc avoir des supporters. La première étape consiste donc à lancer des campagnes de publicité dans différentes régions du globe pour faire venir les supporters dans la ville d’accueil du match. L’endroit où lancer sa campagne a de l’importance, puisque selon les lieux les fans de tel ou tel club ne sont pas aussi nombreux.

Une fois les fans arrivés, il faut veiller à subvenir à leurs besoins à savoir leur amusement, leur sécurité, de quoi manger et de quoi dormir. Pour cela, divers bâtiments sont à notre disposition qu’il s’agisse d’hôtels, de restaurants ou de fan zone où s’amuser. Notez qu’il ne suffira pas d’ouvrir un restaurant pour contenter les foules, puisqu’un restaurant, c’est bien, avec rien à la carte, il ne risque pas de nourrir les hordes de supporters. Il faut alors commander de la nourriture, ce qui évidemment va provoquer des coûts fixes qu’il faudra prendre en compte dans notre balance financière.

Le seul moyen de gagner de l’argent est de vendre des tickets pour le match. Mais là encore, des limites peuvent nous bloquer puisqu’il faudra aussi veiller à ce qu’il y ait suffisamment de places disponibles dans le stade pour couvrir le nombre de billets vendus. Là, de l’aveu des développeurs, il a été nécessaire de faire un choix ludique pour le joueur concernant l’augmentation de la capacité du stade. Puisqu’il n’était pas possible de construire de nouveaux sièges dans des stades tirés de modèles réels, l’amélioration de la capacité des stades passe par l’ajout de mobilier au sein du stade et des vestiaires (bancs, appareils de santé pour les joueurs, etc.)

De plus, en fonction des scénarios, les clubs peuvent nous imposer certaines conditions pour participer au match. Cela peut être une plus grosse part de vente de ticket ou encore de l’équipement spécifique dans les vestiaires. Autant de contraintes avec lesquelles jongler dans notre gestion de l’événement.

Nous avons cependant trouvé les menus assez lisibles et mettant facilement en valeur, notamment à l’aide d’un code couleur clair, les zones où tout va bien et celle où au contraire, il est nécessaire de réaliser des améliorations.

Une fois l’heure du match en approche, il est temps de lancer les chenilles de supporters se déplaçant d’un point A de la ville jusqu’au stade. La subtilité, c’est qu’il faut baliser leur chemin en déviant leur trajectoire à l’aide de forces de police pour éviter notamment que les chenilles de deux équipes adverses ne se rencontrent et que la situation ne dégénère.

On doit dire qu’on a été plutôt intrigués par cette proposition plutôt originale. Elle offre de bonnes idées et un panel d’options bien complet. Rassurez-vous, un tutoriel est prévu pour apprendre pas à pas les mécaniques du jeu et ne pas être lâché seul dans la nature. Copa City n’a pas encore de date de sortie précise, mais il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et nous avons hâte d’en voir plus.