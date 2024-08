Concord : le jeu service de Sony subit un lancement désastreux sur Steam

Skull and Bones est plus joué que Concord sur Steam

Honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce que Concord soit un carton monumental, mais le lancement semble encore pire qu’espéré. Au moment où nous écrivons ces lignes, le hero shooter de Sony n’a même pas dépassé les 700 joueurs actifs en simultané sur Steam. Normalement, les chiffres devraient augmenter au cours du week-end, avec plus de personnes disponibles pour y jouer. Toutefois, il est peu probable qu’ils atteignent les attentes de Sony et du studio Firewalk.

Sur X, les utilisateurs ont comparé Concord à d’autres jeux qui n’ont pas reçu des retours très flatteurs, comme Skull and Bones ou encore The Lord of the Rings: Gollum. Actuellement, le jeu de pirates d’Ubisoft, qui s’est lancé sur Steam le 22 août dernier, comptabilise près de 995 joueurs à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Il est important de noter que ces chiffres ne prennent en compte que les joueurs sur Steam, et il est possible que les performances soient meilleures sur PS5, où le jeu pourrait bénéficier d’une plus grande base d’utilisateurs. Cependant, l’engouement général pour Concord semble relativement faible depuis son annonce lors du State of Play, et la bêta gratuite n’a pas non plus suscité un intérêt massif.

Nous avons récemment appris que Concord était en développement depuis 8 ans, avec un studio fondé en 2018 avant d’être racheté par Sony en 2023.

Les raisons de cet échec

Avec un temps de développement aussi long, il n’est pas évident de prévoir les grandes évolutions du marché. L’essoufflement des jeux-service, et particulièrement ceux proposant une version payante au lancement, a été démontré à de nombreuses reprises ces dernières années. Suicide Squad: Kill the Justice League est sans doute le meilleur exemple. Même ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu sont soumis à la pression du temps qui passe et à la volatilité de l’attention des joueurs.

Sony a récemment réussi un joli coup de poker avec Helldivers 2, mais le miracle ne s’est malheureusement pas reproduit pour Concord. Vendu 40 € avec un modèle économique assez proche des Free to Play (mais sans Battle Pass), le jeu ne partait pas sous les meilleurs auspices. Malgré des previews plutôt positives de la presse, on imagine mal un titre payant se faire une place dans le monde des Hero Shooters alors que d’autres jeux du genre sont disponibles gratuitement. Les joueurs ont également critiqué un design des personnages beaucoup trop génériques.

Sony n’a pas non plus montré un soutien aussi fort que pour ses autres exclusivités, avec une campagne marketing presque absente, ce qui contraste énormément avec des titres comme God of War ou Spider-Man 2. Après le départ de Jim Ryan, qui avait poussé la firme à investir dans les jeux-service, notamment en rachetant Bungie, on ne peut s’empêcher de voir Concord comme un vestige d’une stratégie désormais mise de côté, mais trop avancé pour être annulé.

Firewalk va néanmoins supporter le jeu pendant un certain temps avec une feuille de route bien fournie. Les deux premières saisons du jeu ont déjà été annoncées pour octobre et janvier prochains (avec un teaser pour une troisième saison en avril). Cependant, des questions vont continuer de se poser quant à la viabilité du jeu. L’hypothèse d’une disponibilité via le PS Plus Essential ou d’un passage en Free to Play n’est donc pas à exclure.

Concord est disponible sur PC et PlayStation 5 au prix de 39.99€. Un abonnement PlayStation Plus et une connexion internet sont nécessaires pour y jouer.