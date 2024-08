Concord : le jeu service de Sony a connu 8 ans de développement

« Combien !? »

Connaissant un peu le milieu impitoyable des jeux-service, on ne parierait pas forcément sur un succès retentissant pour Concord. Malgré un énorme investissement de la part de Sony, un hero-shooter avec ce modèle économique vendu une quarantaine d’euros risque de ne pas plaire à tout le monde (et fera dire à beaucoup « mais pourquoi ce n’est pas Free to Play »). On espère que le studio Firewalk parviendra à nous faire mentir et à créer la surprise.

Today @FirewalkStudios launched @PlayConcord! The game has been in development for around 8 years and I’ve been there for almost 5 of them. We don’t get a lot of Launch Days in our careers so today is special for a ton of reasons. Oblige me some good vibes today. — NEWSK (@sharkeatsman) August 21, 2024

Un message sur la plateforme X du lead character designer, Jon Weisnewski, nous apprend que Concord a été en développement pendant près de 8 ans. Pour rappel, le studio a été fondé en 2018 avant d’être racheté par Sony en 2023, ce qui a accéléré le développement du jeu. À l’époque, le constructeur japonais avait une stratégie très agressive pour trouver son ou ses futurs jeux-service aux œufs d’or.

Aujourd’hui, Firewalk Studios lancé Concord ! Le jeu est en développement depuis environ 8 ans et j’y suis depuis presque 5 ans. Nous n’avons pas beaucoup de jours de lancement dans nos carrières, donc aujourd’hui est un jour très spécial pour une tonne de raisons. Veuillez m’envoyer de bonnes ondes aujourd’hui.

Depuis le départ de Jim Ryan, la tendance semble toutefois s’inverser en faveur des jeux solos de tous bords (et particulièrement du marché asiatique). L’année dernière, Sony n’a pas hésité à annuler le jeu multijoueur The Last of Us, en développement depuis 4 ans, afin que la majeure partie des effectifs se concentre sur les jeux solos. Sans parler du rachat de Bungie qui n’a pas non plus été aussi fructueux que Sony l’espérait.

Il arrive en plus quelques jours après Black Myth: Wukong, qui s’est également lancé sur PC et PS5 et qui cartonne sur Steam. On peut ainsi s’attendre aux habituelles batailles de chiffres sur les réseaux sociaux qui nous montreront le nombre de joueurs pour les deux titres.

Concord arrive officiellement demain

Concord est un hero shooter en 5v5, mettant en scène des personnages appelés Freegunners, chacun doté de capacités uniques. Le jeu se déroule dans la galaxie de Concord, où les joueurs incarnent des mercenaires affrontant d’autres équipes dans divers modes de jeu compétitifs. Au lancement, le jeu proposera 16 personnages jouables, 12 cartes réparties sur cinq mondes, et six modes de jeu différents. Le titre ne proposera pas de Battle Pass et dispose d’une feuille de route déjà bien garnie.

Rappelons aussi que l’abonnement PlayStation Plus et une connexion internet seront nécessaires pour y jouer. Concord est prévu pour le 23 août sur PC et PlayStation 5 au prix de 39.99€.