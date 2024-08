Une première saison en octobre

Officiellement prévu pour la semaine prochaine, Concord aura bien droit à ses contenus post-lancement. Comme tout bon jeu service qui se respecte, l’objectif est de maintenir ses joueurs et joueuses sur le long terme. Si l’on pourra déjà mettre la main sur seize personnages au lancement et une douzaine de cartes (pour la moitié de modes de jeu), la suite promet d’autres ajouts.

La Saison 1 s’appellera « La Tempête » et est prévue pour le courant du mois d’octobre (sans date précise) et apportera :

Une nouvelle boutique (payante avec de l’argent réel) avec des objets de personnalisation

Un nouveau freegunner

Une nouvelle map

De nouvelles variations de freegunner

Des objets cosmétiques

Des récompenses supplémentaires

Une nouvelle série de cinématiques

Les prochaines saisons ont d’ailleurs aussi été teasées. La seconde devrait arriver en janvier 2025 et apportera plus ou moins un contenu similaire, auquel s’ajoute un nouveau mode de jeu. La troisième n’est que rapidement survolée mais on peut y avoir une cible de sortie pour avril 2025. Bien sûr, on imagine que pour ces deux dernières, le timing peut évoluer, notamment en fonction du lancement et des retours de la communauté.

Installez le jeu dès maintenant

Pour les personnes qui veulent profiter du jeu dès sa sortie et qui ont une petite connexion internet, bonne nouvelle : il est possible de précharger le titre dès maintenant (à priori, seulement sur PlayStation 5). Cela vous permettra d’installer l’application avec un peu d’avance et ainsi lancer l’aventure dès l’ouverture des serveurs.

D’ailleurs, on a aussi les horaires d’ouverture :

20 août à 19h pour l’accès anticipé de la Deluxe

23 août à 19h pour le lancement

Rappelons que l’abonnement PlayStation Plus et une connexion internet seront nécessaires pour y jouer. Concord est prévu pour le 23 août sur PC et PlayStation 5 au prix de 39.99€. Les précommandes sont toujours en cours.