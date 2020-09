Sorti le 9 septembre 2020, Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning, le remaster du jeu homonyme de 2012, vous demandera de parcourir un univers fantasy en récupérant un maximum d’équipement. Vous pourrez également vous faire un maximum d’argent en ramassant des pièces d’or. Mais, il existe différentes méthodes pour maximiser ce gain et vous permettre de vous offrir un tas de marchandises hors de prix !

Augmenter votre compétence Observation

À chaque fois que votre jauge d’expérience sera remplie, vous gagnerez un niveau et vous allez pouvoir augmenter vos capacités et compétences. Or, dans ces dernières, vous allez pouvoir en augmenter certaines qui maximiseront vos gains de pièces d’or. La première, c’est la compétence Observation. En effet, pour chaque point attribué à cette compétence, vos gains de pièces d’or seront augmentées lors des fouilles sur les ennemis notamment. N’oubliez donc pas de loot chaque ennemi tué, il n’y a pas de petits profits !

Augmenter votre compétence Marchandage

De la même manière que la première astuce, vous allez devoir jouer sur une autre compétence pour maximiser vos gains lors de vos ventes à des PNJ. Chaque fois que vous attribuerez un point à la compétence Marchandage, vous augmenterez les prix d’achat et de vente. Vous pourrez également recevoir un pourcentage de la valeur d’un objet lorsque vous le détruirez, ce qui peut vite faire grossir votre bourse !

Une chose est sûre, ne passez pas à côté des cadavres d’ennemis sans les fouiller, vous passeriez à côté d’une manne d’argent non négligeable qui, petit à petit, vous enrichira assez rapidement et facilement.

