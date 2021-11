PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Novembre 2021

Chaque début de mois, les abonnés PlayStation Plus peuvent profiter de nouveaux jeux à télécharger « gratuitement ». En octobre, on avait pu mettre la main sur Mortal Kombat X ou encore Hell let Loose. Maintenant que le mois est terminé, on vous présente les jeux PlayStation Plus de novembre 2021. Alors, quels sont les jeux PS Plus à venir ? Quand seront-ils disponibles ? On vous dit tout.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de novembre 2021 ?

On vous présente ainsi les différents titres en vidéo. En plus, bonne nouvelle, il y a 6 jeux PlayStation Plus en novembre, avec trois titres sur PlayStation VR en plus. Voici la liste complète :

Les jeux PlayStation Plus seront disponibles mardi 2 novembre 2021 dans la journée.