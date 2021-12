Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning lancera son extension Fatesworn le 14 décembre

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning a offert une seconde jeunesse au titre d’origine, avec un remaster qui a permis de relancer un peu l’intérêt autour du titre. Dans la foulée, l’extension Fatesworn avait été annoncée, montrant l’envie de THQ Nordic de capitaliser sur la licence, sans pour autant développer un nouveau jeu, et on connait maintenant la date de sortie de cette nouvelle aventure.

Une histoire de chaos

Et bonne nouvelle, c’est pour tout bientôt. Pas besoin d’attendre 2022 pour retourner en Amalur, puisque l’extension extension Fatesworn de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sortira le 14 décembre, comme l’annonce THQ Nordic. Cependant, cela vaut uniquement pour les versions PC, PS4 et Xbox One du jeu. L’extension sortira plus tard sur Switch.

Cette nouvelle extension permettra de découvrir un tout nouvel environnement pour le jeu, nommé Mithros, dans une aventure qui devrait durer aux alentours de 6 heures. Le niveau maximal sera monté à 50, tandis que l’on découvrira de nouveaux donjons, des armes et des ennemis inédits, ainsi que de nouveaux villages et PNJ. On découvre ici les premières images de cette extension, où l’on devra maîtriser l’énergie du Chaos pour venir à bout de challenges qui nous attendent.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.