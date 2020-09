Sorti en 2012 sur PC, PS3 et Xbox 360, Les Royaumes d’Amalur avait été accueilli très positivement par la critique. Alors qu’un futur DLC va pointer le bout de son nez en 2021, THQ Nordic en a donc profité pour proposer un remaster du titre sobrement intitulé Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning. Ce RPG en monde semi-ouvert vous permet d’incarner un jeune héros, tout juste remis de sa résurrection par des nains. Vous allez devoir percer le mystère de votre existence et redéfinir votre destinée.

Guide Les Royaumes d’Amalur : Re-Reckoning

Dans cette première partie, vous retrouverez diverses astuces sur l’aventure de Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning. Ce guide sera régulièrement alimenté, en fonction des choses à savoir sur le titre.

Astuces

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ici les questions les plus fréquemment posées sur le jeu, ainsi que les réponses à toutes ces interrogations, pour en apprendre plus sur le titre de KAIKO et THQ Nordic

Quand et sur quelles plateformes sort Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning ?

Les Royaumes d’Amalur : Re-Reckoning est sorti le 9 septembre 2020. Il est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Une version physique est-elle disponible pour Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning ?

En effet, il existe une version physique pour le RPG de THQ Nordic. Le jeu est d’ailleurs décliné également dans une version collector, contenant une statuette d’Alyn Shyr, un porte-clés, 5 artworks et la bande-son du jeu. Pour vous procurer l’édition standard des Royaumes d’Amalur au meilleur prix :

Et pour l’édition collector :

Une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X est-elle prévue ?

Pour l’instant, aucune information sur une sortie éventuelle sur les consoles next-gen n’a été divulguée. La sortie du futur DLC en 2021 changera peut-être la donne ?

Quelle est la durée de vie de Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning ?

Ce remaster comprend les deux DLC Les Dents de Naros et La Légende de Kel le Mort, la durée de vie du jeu dépasse allègrement la centaine d’heures entre la trame principale et les objectifs secondaires (quêtes et tâches).

Quelles sont les nouveautés apportées par le remaster ?

Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning est un remaster, et non un remake. Le contenu proposé est donc identique au jeu original. Seuls les graphismes ont été améliorés ainsi que quelques mécaniques de gameplay.

Les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning propose-t-il un monde ouvert ?

Votre progression ne sera pas limitée dans le RPG de THQ Nordic, vous pourrez aller à n’importe quel endroit de façon libre. Par contre, il ne s’agit pas d’un monde complètement ouvert, les différentes zones seront accessibles par des sortes de couloirs. Le saut ne sera également pas disponible, sauf à des endroits prédéfinis, ce qui vous empêchera d’aller totalement librement où vous le souhaitez.

Trailer de lancement

En bref