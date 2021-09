Le DLC Fatesworn de Kingdom of Amalur Re-Reckoning sera présenté au showcase THQ Nordic

Le retour de Kingdom of Amalur avec son remaster Re-Reckoning a permis de faire revivre la licence avec l’annonce d’un DLC qui va enrichir l’expérience de base. Cette extension sera nommée Fatesworn et a déjà dévoilé un teaser l’année dernière lors de la sortie du remaster. Il aura fallu attendre encore un an pour à nouveau en etendre parler.

Une image pour teaser un peu plus

THQ Nordic réserve ces informations pour son showcase qui aura lieu le 17 septembre, et qui viendra fêter le dixième anniversaire de l’éditeur. Mais avant cela, on peut en apprendre un tout petit plus sur le DLC qui dévoile une première image, représentant le lieu de Gale Crossing.

On nous fait comprendre que ce nouveau décor, qui fait partie de l’extension Fatesworn, est en quelque sorte une route marchande qui sera une étape incontournable dans votre prochain périple, comme pour tout aventurier de la région. Un endroit qui vous permettra de faire des emplettes et d’aller vous reposer avant d’affronter les montagnes Eldrith.

Rendez-vous donc la semaine prochaine pour en savoir plus sur cette extension, d’ici là, n’hésitez pas à lire notre test de Kingodm of Amalur Re-Reckoning.