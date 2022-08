Dans tous les gacha, la mécanique du reroll est très importante pour les personnes qui veulent débuter efficacement dans le jeu, ou avec leur personnage (ou arme) préféré. Le reroll consiste à recommencer tout le début du jeu pour profiter des récompenses offertes en début de partie, afin d’invoquer le personnage souhaité dès l’introduction. Le reroll est évidemment possible dans un jeu tel que Tower of Fantasy, et il est même recommandé si vous souhaitez avoir un personnage puissant très rapidement. On vous explique ici comment faire un reroll dans Tower of Fantasy.

Pourquoi reroll ?

Avant de vous lancer dans tout cela, il faut comprendre pourquoi effectuer un reroll peut être important. Dès le début de votre partie dans Tower of Fantasy, vous obtiendrez des bonus qui vous permettront de faire plusieurs invocations sur les bannières du jeu.

Si vous pourrez évidemment obtenir le personnage/arme de vos rêves plus tard dans le jeu, certains aiment commencer directement avec un atout puissant dans leur box. Effectuer un reroll permet alors de forcer la chance en tombant sur le personnage souhaitez d’entrée de jeu.

Notez bien que cela est loin d’être indispensable. La méthode peut être fastidieuse et un peu longue (comptez environ 20 à 30 minutes par reroll), ce qui veut dire que tout le monde n’aura pas la patience pour le faire (et ce n’est pas grave).

Enfin, prenez aussi en compte le fait que pour le lancement du jeu, un ticket SSR sera distribué à tout le monde après avoir rempli certaines conditions. Vous pourrez donc obtenir le personnage SSR que vous souhaitez assez rapidement, mais si vous souhaitez obtenir un deuxième personnage SRR, le reroll est toujours là.

Comment faire un reroll dans Tower of Fantasy ?

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir quelques adresses mails à disposition. Il faudra en effet créer plusieurs comptes pour effectuer un reroll, cette étape est donc indispensable. Lorsque vous aurez fait le plein d’adresses mail, vous allez pouvoir créer plusieurs comptes dans Tower of Fantasy. Si le résultat d’un reroll ne vous satisfait pas, vous pourrez donc recommencer le jeu avec un autre compte.

Sauvegarder l’apparence de son personnage

Afin d’aller plus vite dès l’introduction du jeu, on vous recommande de créer et de personnaliser votre avatar dès l’écran titre, avec l’outil de personnalisation qui est accessible.

Lorsque vous aurez le résultat souhaité, vous pourrez sauvegarder votre avatar pour ensuite l’importer à chaque début de nouvelle partie, afin de ne pas passer par la case création trop de fois.

Mais vous pouvez aussi très bien prendre l’apparence de base et foncer. Vous pourrez normalement utiliser un ticket de changement d’apparence plus tard dans le jeu, donc pas de souci à se faire de ce côté là.

Avancer dans le tutoriel

Avant de pouvoir invoquer votre personnage préféré, il faudra passer par l’étape le plus barbante du reroll : le tutoriel du jeu. Vous serez en effet obligé de répéter les étapes qui introduisent les différentes mécaniques du jeu, avec, heureusement, la possibilité de zapper entièrement les cinématiques (et on vous recommande de le faire).

Il faudra ensuite avancer jusqu’à ce que le système de bannière/portail vous soit expliqué. Vous ferez une première invocation obligatoire qui va vous permettre de débloquer un personnage, et vous serez ensuite libre d’invoquer comme vous le souhaitez.

Cependant, on vous recommande d’avancer assez dans le tutoriel jusqu’à débloquer l’Arc Composite. Il vous sera utile par la suite pour dénicher des Nucléus or pour les invocations.

Invoquer avec les Nucléus or

Dès le lancement du jeu, des Nucléus or devraient être donnés à tout le monde (normalement entre 10 et 20) afin de pouvoir effectuer quelques invocations. Ces objets vous servent en fait de ticket pour essayer d’invoquer les armes et personnages que vous souhaitez. Si vous obtenez le personnage SSR que vous souhaitez, tant mieux, sinon, la tâche sera un peu plus longue. Vous pouvez soit recommencer maintenant, soit continuer un peu le début de l’aventure avant d’être lâché dans le grand monde ouvert.

Partir à la recherche des Nucléus or

Au début du jeu, vous aurez accès à une partie de la map assez restreinte, mais qui cache tout de même de nombreux trésors. Comme des Nucléus or. Il est possible d’en trouver plus de 20 sur la première région du jeu, et ce assez rapidement. Pour cela, on vous renvoie vers notre article qui liste l’emplacement de tous les Nucléus or. Cette méthode est un peu longue on vous l’accorde, mais elle vous évitera d’avoir à user trop d’adresses mails ou de pseudos, étant donné que vous ferez plus d’invocations par reroll.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.