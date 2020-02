Code Vein s’est écoulé à 1 million d’exemplaires depuis sa sortie

Parmi les nombreux Souls-like du moment, Code Vein avait su se démarquer grâce à sa direction artistique originale, en dépit de quelques errances de gameplay. Malgré un accueil en deçà des attentes, le titre de Bandai Namco a tout de même séduit pas mal de monde si l’on en croit les derniers chiffres de vente.

Code Vein se serait en effet écoulé à 1 million d’exemplaires si l’on en croit le compte Twitter du jeu, qui a dévoilé une nouvelle illustration avec Mia pour fêter cela.

Dearest Revenants, we’d like to raise a glass of our finest blood to you. Thank you for making #CodeVein a success! pic.twitter.com/Un5JTl5dpx

— Code Vein (@CodeVeinGame) February 4, 2020