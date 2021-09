Code Vein dépasse les deux millions d’unités distribuées depuis son lancement

Avec sa direction artistique très proche de l’animation japonaise et ses mécaniques de Souls-like, Code Vein a su trouver son public lors de sa sortie, malgré une réception critique mitigée pour ce premier épisode qui comportait quelques maladresses. Ce qui ne l’a pas empêché de bien se vendre, comme l’indique Bandai Namco.

2 millions en 2 ans

L’éditeur annonce que Code Vein a été distribué à deux millions d’unités à travers le monde depuis son lancement. Et sa sortie, c’était justement il y a deux ans tout pile sur PC, PS4 et Xbox One, ce qui fait de ce résultat un joli cadeau d’anniversaire. En février 2020, le titre avait dépassé le million, il lui aura donc fallu un peu plus d’un an supplémentaire pour franchir ce nouveau palier.

On attend maintenant de voir si ces bons résultats vont donner lieu à une suite, qui pourrait justement venir corriger les défauts du premier. Avec autant de ventes, on imagine que l’idée trotte dans la tête de pas mal de monde chez Bandai Namco, et quand on voit justement que le costume de Mia est apparu tout récemment dans Tales of Arise, on peut se dire que l’éditeur n’a pas oublié la série.