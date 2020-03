Code Vein : Le « DLC Lord of Thunder » est disponible

Écoulé à plus d’un million d’exemplaires depuis son lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Code Vein accueille dès aujourd’hui « Lord of Thunder », son nouveau DLC payant. Celui-ci ajoute de nouveaux et puissants ennemis, des armes, des Voiles de sang, des Codes de sang et des costumes alternatifs pouvant être récupérés en explorant les zones inédites présentent dans les Profondeurs.

La fin de l’aventure ?

Ce contenu additionnel majeur est le dernier prévu par Bandai Namco. Pour le moment, rien n’indique l’arrivée d’autres DLCs à l’avenir. Inclus dans le Season Pass vendu 24,99€, vous pouvez vous procurer « Lord of Thunder » individuellement contre la somme de 9,99€.