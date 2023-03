Code Vein passe la barre des 3 millions d’exemplaires vendus

Peu de monde croyait vraiment au potentiel de Code Vein avant et même après sa sortie. Malgré sa promesse alléchante mélangeant les codes des Souls-like à ceux des animes japonais, le titre effectuait beaucoup de faux pas qui l’empêchaient d’être plus qu’un jeu sympathique, mais pas inoubliable. Cependant, en un peu plus de trois ans, le titre a fait son petit bout de chemin jusqu’à devenir une vraie réussite pour Bandai Namco, qui se targue aujourd’hui d’en avoir vendu plus de 3 millions d’exemplaires.

Maintenant, une suite ?

En septembre 2021, tout pile pour les deux ans de la sortie du jeu, on apprenait que Code Vein avait vendu 2 millions de copies, ce qui était déjà à l’époque une jolie performance. Un an et demi plus tard, Bandai Namco se félicite d’avoir 1 million d’exemplaire en plus. Une nouvelle illustration a été publiée pour fêter cette performance.

Pourtant, avec sa disponibilité dans divers abonnements, dont le PlayStation Plus en ce moment même, on aurait pu penser qu’un tel chiffre était difficilement atteignable, mais une baisse de prix a certainement aidé l’éditeur à vendre son jeu plus facilement. De quoi suffire à lancer une suite ? Tout est possible et on imagine mal Bandai Namco se priver.

Code Vein est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.