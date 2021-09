Le shooter spatial Chorus annonce une date de sortie fixée au 3 décembre

Annoncé lors d’une présentation Xbox en début d’année 2020, Chorus n’a pas fait énormément parler de lui ces derniers temps. Pourtant, le nouveau titre de Deep Silver Fishlabs restait bien cramponné à une sortie pour 2021. C’est désormais officiel, le shooter spatial arrivera bien avant la fin de l’année et dévoile de nombreuses choses pour fêter cette date.

Nara part dans une galaxie très lointaine

C’est donc le 3 décembre 2021 que Chorus fera son entrée sur PC et consoles. Les joueurs et les joueuses pourront y suivre l’histoire de Nara, une femme qui va partir en croisade contre le Cercle, une secte dont elle faisait partie auparavant, et l’on pourra voyager dans l’espace en compagnie de Forsaken, notre vaisseau. Science-fiction et mysticisme seront au programme, le tout étant servi avec un gameplay immédiat et abordable.

C’est en tout cas ce qu’en ressort de notre preview, puisque nous avons eu l’opportunité de jouer en avant-première au jeu il y a quelques jours. On vous livre ainsi nos premiers impressions, avec davantage de détails sur les mécaniques, et pour l’instant, notre équipe semble plutôt enjouée. Un peu de gameplay supplémentaire a aussi été dévoilé, aussi bien dans la nouvelle bande-annonce publiée par Deep Silver que dans notre aperçu en vidéo.

Côté technique, sachez que le titre tournera dans une résolution 4K à 60 fps, tout du moins sur Xbox Series X (rien n’ayant encore été précisé sur PS5). La nouvelle génération permettra aussi de profiter d’effets de particules plus importants, notamment lors de la destruction des vaisseaux adversaires. Quant au tarif, comptez 39.99€ pour mettre la main dessus avec plusieurs skins en bonus de précommande.

Rendez-vous le 3 décembre pour la sortie de Chorus sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Google Stadia.