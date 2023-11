Fishlabs, le studio derrière le jeu Chorus, est lui aussi touché par une vague de licenciements massive

Le grand ménage continue chez Embracer…

L’information a été rapportée en premier lieu hier par le site VGC, avant d’être confirmée dans la foulée par Embracer et Plaion. On apprend ainsi que le studio va devoir se séparer de plus de 50 personnes, ce qui représente quasiment la moitié des équipes. Un représentant de Plaion indique qu’avant de prendre cette mesure, le studio était déjà en difficulté, notamment à cause de l’absence de financement de la part d’Embracer, qui ne semblait pas valider un certain « Project Black », sur lequel travaillait Fishlabs. Désormais, le studio va surtout être attaché à du co-développement pour les autres projets de Plaion et Embracer.

Fishlabs avait récemment sorti le shooter spatial Chorus, qui avait été relativement bien accueilli mais qui n’avait pas vraiment trouvé son public. Il avait aussi participé aux portages Switch des jeux Saints Row, mais il était surtout connu pour sa série des Galaxy on Fire, des jeux mobiles assez populaires. On souhaite bon courage à toutes les personnes impactées par cette décision.