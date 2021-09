Chorus : On y a joué, tout savoir du shooter spatial en 4 minutes

Cela faisait un moment que nous n’avions plus entendu parler de Chorus. Annoncé au détour d’une présentation Xbox début 2020, le shooter spatial a ensuite disparu des radars, avec une sortie pourtant toujours prévue en 2021. Le bougre vient de refaire surface, en confirmant effectivement une sortie avant la fin de l’année et en dévoilant de nouveaux détails.

On a ainsi pu y jouer en avant-première et l’on vous partage un premier avis en vidéo. Vous pouvez ainsi découvrir de nouvelles séquences de gameplay tout en faisant le point sur tout ce que l’on sait. Chorus est prévu le 3 décembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.