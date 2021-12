Logé en cette fin d’année, Chorus s’était un peu fait oublié après l’enchaînement des grosses sorties. Pourtant, le shooter spatial de Deep Silver et du studio Fishlabs est probablement l’une des belles surprises de cette fin d’année. Annoncé début 2022 et disponible depuis ce 3 décembre, Chorus est disponible sur PC, les deux générations de console et Google Stadia et l’on vous en parle dans cette vidéo.