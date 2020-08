Bien choisir son starter – Nexomon : Extinction

En bon Pokémon-like, à l’instar de Temtem qui paraissait l’an dernier, Nexomon : Extinction vous proposera de choisir une créature parmi un certain nombre au début de votre partie. Un choix qui est rendu plus difficile par le nombre, mais facilité par le fait qu’on puisse retrouver les starters à l’état sauvage par la suite.

Quel est le meilleur choix ?

Bien sûr, il n’y a pas de « meilleur choix » à proprement parler dans un cas comme celui-ci. D’autant que le jeu vous propose 9 starters, un pour chaque élément, et que chacun d’entre eux trouve son utilité au sein de l’aventure. Néanmoins, certains d’entre eux se révèlent plus utiles lors des premières heures de jeu, qui ne sont pas forcément les plus évidentes, voire sur le long terme. Ainsi, nous avons trois starters à vous conseiller sur les neuf.

Le starter feu : Lume

Lorsque vous le récupérez en début de partie, Lume n’a pas grand chose de plus que ses congénères. Il a des statistiques dans la moyenne, une attaque peut-être un poil plus élevée mais cela s’arrête ici. Néanmoins, il se révélera utile et ce pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il apprend très vite des attaques de feu puissantes, qui continueront à faire mal longtemps au cours de l’aventure. Malgré leur coût en énergie, ces capacités de type feu sont puissantes contre plusieurs types, même ceux qui ne comptent pas le feu dans leurs faiblesses.

Mais surtout, il sera utile en début de partie. En effet, vous débutez dans une zone forestière, à la végétation florissante, et à la population composée en bonne partie de créatures de type plante. Et ça ne paraît pas, mais si vous souhaitez prendre de l’avance et ne pas être obligés de faire régulièrement des allés et retours chez le guérisseur du coin, pendant les premières heures de jeu, ça peut faire une grosse différence. De surcroît ses évolutions sont puissantes et possèdent de bonnes statistiques de défense et un bon nombre de PV.

Le starter eau : Noki

Chez Pokémon, il y a deux écoles, ceux qui préfèrent le starter feu, et les autres. Une tendance plutôt étrange, mais dont il est parfois bon de s’écarter pour éviter de tomber sur une créature aux statistiques moyennes. Comme avec la septième génération en somme. Et chez Nexomon : Extinction, il sera bon de vous intéresser aux autres types, notamment l’eau. Noki est en effet l’une des créatures les plus intéressantes qu’il vous est possible de récupérer au début de votre partie, et ce pour plusieurs raisons.

Noki a peu de PV, et c’est évidemment un problème en soi. On vous conseillera donc de faire assez attention à la façon dont vous le jouez, car il se fait évidemment vite mettre au tapis. Son intérêt principal réside cependant dans sa vitesse. Il possède en effet une très bonne statistique à ce niveau, lui permettant, en choisissant des attaques avec une vitesse convenable, de frapper pratiquement à coup sûr avant ses opposants. Un détail qui a toute son importance en milieu de jeu, et peu vous sauver la vie dans les premières heures aussi.

Par ailleurs, Noki évolue assez vite, avec moins de point d’expérience que ses congénères. Et à moins de vous trouver un bon Nexomon d’eau, ce qui est assez compliqué sans sortir des sentiers battus, vous risquez de regretter amèrement de ne pas l’avoir choisi lorsque vous vous rendrez à Ignitia, la ville souterraine. La zone est en effet composée quasi exclusivement de créatures de roche et de feu plutôt puissantes. Vous voilà prévenus.

Le starter roche : Trebly

Nexomon étant globalement calqué sur Pokémon (ce qui n’est pas un défaut, entendons nous bien), le type roche est donc assez intéressant sur le plan défensif. Mais beaucoup moins au niveau de la vitesse. Trebly n’est donc pas une créature aisée à jouer, surtout dans les premiers temps, puisque son manque de vélocité lui confère un désavantage lors de certains affrontement. Néanmoins, ce défaut est vite rattrapé par la défense colossale de ce Nexomon. Par ailleurs, il apprend quelques attaques qui feront du mal à la plupart des créatures. Un gros plus.

Les choix à ne pas faire

Avec le large choix proposé par le jeu au début de l’aventure, il y a évidemment de bons comme de mauvais choix. Et d’autres qui ne sont ni bons ni mauvais. Parmi les pires choix possibles, il y a deux créatures qui risquent fort de vous handicaper profondément au début de votre aventure. Avant que vous ayez le temps de vous confectionner une équipe équilibrée tout du moins, ce qui n’arrive pas avant un petit moment dans le jeu. Le temps de visiter un peu chaque zone en somme.

Le starter vent : Mearn

C’est vrai qu’il est tout mignon avec sa bouille de chat et sa queue étrange. Et sa description n’est pas pour déplaire non plus, expliquant que le Mearn n’est pas très amical. Mais ne vous y trompez pas, malgré des statistiques plutôt dans la moyenne en début de partie, cette créature se révèle malheureusement complètement inutile dans un premier temps, et pas beaucoup plus par la suite.

D’abord parce qu’elle met un temps fou à obtenir des attaques intéressantes. Mais surtout, il met un temps fou à devenir utile en combat. Le type vent n’étant pas le plus intéressant des neuf types. Et non, on ne peut pas dire que l’équilibre soit idéal dans Nexomon : Extinction.

Le starter psy : Masquiti

En soi, Masquiti n’est pas un mauvais Nexomon, et il peut même se révéler particulièrement utile dans la seconde zone qu’on est amené à découvrir en suivant le scénario, et à d’autres reprises plus tard. Néanmoins, cette créature toute mignonne est complètement inutile dans les premiers instants, au point de rendre vos premières heures de jeu imbuvables si vous ne récupérez pas très vite de Nexomon pour le remplacer au front. Or, dans ce cas, l’avoir en début de jeu ne servirait encore plus à rien puisqu’il ne prendrait pas d’XP, et finirait par représenter un véritable poids mort.

Par ailleurs, les seules capacités intéressantes qu’il apprend dans ses 15/20 premiers niveaux nécessiteront beaucoup d’énergie. Or cette ressource est la plus importante de toutes. En somme, il n’est peut-être pas mauvais, mais le fait que ses attaques soient inefficaces contre les premiers monstres du jeu, couplé à son aspect assez frêle et ses attaques qui coûtent cher en font une créature très difficile à jouer.