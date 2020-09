Localisation des starters à l’état sauvage – Nexomon : Extinction

En bon Pokémon-like qu’il est, Nexomon : Extinction propose au joueur de choisir parmi une liste de starters au début de son aventure. La grosse différence avec la série de Game Freak, cependant, c’est que ces créatures très rares peuvent être trouvées à l’état sauvage. Un gros plus pour certains, un problème pour d’autres… quoi qu’il en soit, cela peut vous permettre d’éviter le stress du choix en lançant votre première partie.

Trouver tous les starters dans la nature, le guide

Le choix peut sembler complexe, il est vrai. D’autant plus que Nexomon : Extinction nous offre le large panel de neuf créatures parmi lesquelles une seule pourra rejoindre notre équipe en début de partie. Heureusement, il vous est tout à fait possible de trouver les neuf starters dans la nature. Certains sont, certes, mieux cachés que d’autres, mais dans l’ensemble leur recherche n’est pas excessivement compliquée. On vous explique ça en détail !

Dinja : le starter Normal

C’est le premier des neufs starters sur lequel vous pouvez tomber dans la nature, et ce avant même qu’on vous laisse l’opportunité de vaquer à vos occupations librement. En effet, Dinja peut être capturé juste après avoir récupéré votre première créature, une fois que le dragon vous aura poussé à vous retrancher dans la grotte au nord de l’Orphelinat. Une fois dans ladite grotte, la recherche n’est guère complexe : il n’y a qu’un seul endroit comprenant des herbes hautes, et il se situe tout au nord. C’est ici que vous avez appris à capturer les Nexomon sauvages.

Dinja peut aussi être récupéré à divers endroits de la carte. Dans le désordre, vous pourrez le trouver dans les bois tout autour de l’Orphelinat, au Sud de la Toundra Gelée, au Sud-Ouest de la ville sur les îles Drake, au Sud ou à l’Ouest de Palmaya.

Mearn : Le starter Vent

Pas forcément le plus intéressant des starters, Mearn peut néanmoins être capturé tout près du début de l’aventure. Il suffit en effet de passer le pont à l’est de l’Orphelinat pour tomber dessus dans les hautes herbes. Il faudra donc attendre d’avoir bouclé la première demie heure de jeu pour y avoir accès, mais il s’agit bel et bien du second starter que vous pourrez trouver à l’état sauvage, du moins en suivant le cheminement de l’histoire.

Mearn peut aussi être récupéré au Sud de Parum, dans les Terres Sauvages, au Sud des Terres Sauvages, au Nord / Est et autour du tombeau sur les îles Drake, à l’Ouest de Palmaya.

Masquiti : le starter Psychique

Toujours pas trop loin de nos premiers pas dans l’aventure, il est possible de récupérer Masquiti, le starter Psychique. On peut en effet le trouver à plusieurs étages de la grotte se situant à l’Est des Terres Sauvages, tour proche de l’entrée de la Toundra Glacée.

Masquiti peut aussi être récupéré au Nord d’Ignitia, aux étages 2 et 4 du Tombeau d’Omicron, au Nord Ouest du Tombeau d’Omicron (avant le portail ouvert par Edward), ainsi qu’au Sud de Palmaya.

Gekoko : le starter Electrique

Le starter de l’élément électrique est probablement le plus commun des neufs créatures de départ. En effet, on le trouve dans de nombreux environnements, et il n’est pas rare de tomber dessus. La première rencontre possible est même toute proche de l’Orphelinat, se situant au Sud Ouest de celui-ci, juste en dessous du poste de la guilde pourvu d’un guérisseur.

Gekoko peut aussi être récupéré à l’Est des Terres Sauvages, aux trois derniers étages de la grotte située non loin de la Citadelle Immortelle, dans la grotte minière au Sud de la Toundra Gelée (parties Sud et Est), dans la partie infestée de Nexomon de la ville sous-marine de Cadium, ainsi qu’au Sud de Palmaya.

Mara : le starter Plante

Ce starter peut être trouvé, lui aussi, non loin du début de l’aventure, dans les Terres Sauvages Sud. Un lieu dans lequel vous pouvez vous rendre rapidement, une fois que le jeu vous laissera l’opportunité de déambuler librement dans son vaste monde.

Mara peut aussi être récupéré sur la route menant à Ignitia (avant de descendre) ainsi qu’à l’Ouest de Palmaya.

Noki : le starter Eau

Pas facile à trouver lui non plus, le starter de l’élément eau pourra néanmoins être capturé dès la grotte située sur le Lac Gelé, dans laquelle on nous demande assez rapidement de nous rendre pour résoudre une quête principale. À l’entrée, tout d’abord, puis à l’Est et au Sud.

Noki peut aussi être récupéré dans la partie Ouest de la Toundra Gelée, dans la partie Est de Cadium, tout au Sud et tout à l’Ouest de Palmaya.

Lume : le starter Feu

Il vous faudra patienter un peu plus si vous désirez capturer Lume, dans la mesure où vous suivriez l’histoire. En effet, le starter de l’élément feu peut être récupéré dès l’entrée des Bois Hantés, puis à l’Est de ceux-ci, et enfin à l’entrée Sud de la Citadelle Immortelle.

Lume peut aussi être récupéré tout autour de la ville d’Ignitia.

Behilda : le starter Fantôme

Il faudra attendre de mettre les pieds dans les Bois Hantés pour pouvoir mettre la main sur ce puissant starter. Celui-ci infeste en effet les herbes hautes se situant tout autour de la Citadelle Immortelle. Au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest de celle-ci, mais aussi sur la place de son marché.

Behilda peut aussi être récupéré au premier et second étage du Bâtiment Interdit au Nord du village des îles Drake, ainsi qu’au Nord de la grotte dans les Bois de Khan.

Trebly : le starter Minéral

Ce starter est de loin le plus compliqué à trouver dans la nature, mais il peut néanmoins être récupéré non loin du début de l’aventure, dans la grotte au Sud de Palum. Celle-ci nécessitera néanmoins que vous ayez en votre possession le pouvoir du feu pour pouvoir entrer, puisque l’entrée est obstruée par des plantes.