Faire gagner de l’XP aux Nexomon qui ne combattent pas – Nexomon : Extinction

Avec son challenge pas forcément évident, en bonne partie dû au fait que les créatures et dresseurs adverses évoluent à mesure que vous progressez dans l’aventure, Nexomon : Extinction offre peu de place à la paresse. Or, il peut arriver que l’on oublie un peu de faire gagner de l’XP à l’un des membres de notre équipe, et cela peut se révéler fatal. Heureusement, il y a une solution toute trouvée pour éviter de laisser un Nexomon derrière, et elle ne demandera aucun effort de votre part.

À vos éclats !

Pokémon a son Multi-Exp, Nexomon : Extinction a son système d’équipement bien pratique (dont on vous parle plus en détail à cette adresse). La bonne nouvelle, c’est qu’en plus de vous permettre d’améliorer les statistiques de vos créatures, les noyaux peuvent aussi leur offrir plus d’expérience en combat… et même un pourcentage lorsqu’elles sont au repos. Explications !

Grâce aux noyaux de synergie, les Nexomon qui ne sont pas au combat peuvent aussi gagner de l’expérience. Ils récupèrent en fait un pourcentage de l’XP engendré par les combats des autres créatures de l’équipe. Sans que cela fasse baisser les gains de ceux-ci d’ailleurs, puisqu’il ne s’agit que d’une « copie » comme indiqué dans la description de cet équipement par Bonnie.

Comme pour le reste des noyaux, ceux de synergie se décomposent en trois niveaux. Le premier permet de récupérer 8% de l’XP engendrée par les combats des autres Nexomon, le second 16%, et le dernier 25%. Attention toutefois, pour qu’ils fonctionnent, il faut obligatoirement que la créature équipée se trouve dans l’équipe. Elle ne peut pas être placée dans vos boites de stockage.

Il est possible de récupérer des noyaux de synergie au cours de l’aventure, en réalisant des échanges ou en terminant certaines quêtes. Mais surtout, ils peuvent être confectionnés directement via l’atelier de Bonnie, dans la Cité de Parum. On vous parle plus en détail de la création de noyaux à cette adresse.