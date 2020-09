Nexomon Extinction : Le Pokémon-like qui se bonifie avec le temps

Très attendu par une partie de la communauté des amoureux de la capture de monstres, ou Pokémon-like si vous préférez, Nexomon : Extinction sortait le 28 août dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Nous avons sauté sur l’occasion pour tester ce RPG prometteur, et en sortions partiellement conquis. Le fond ne manquait pas de qualités, mais dans la forme il subsistait de nombreux problèmes de finition, ainsi que différents détails perfectibles. La bonne nouvelle, c’est que PQube et VEWO Interactive sont déterminés à remédier aux défauts récurrents.

Une mise à jour indispensable

Au cours de notre test, nous avons fait face à de nombreux problèmes de conception. Parfois peu dérangeants, d’autres particulièrement handicapants. Parmi eux, dans le désordre, on notera une difficulté particulièrement punitive due à un leveling des Nexomon et dresseurs ennemis mal pensé ; l’impossibilité de récupérer les capacités que l’on n’a pas appris à une créature une fois passé le niveau correspondant à son obtention ; l’attaque gratuite que lançait un Nexomon adverse lorsque l’on changeait de créature après que la précédente fut mise KO.

Bref, il restait de nombreux points à corriger, et c’est ce sur quoi a planché l’équipe de développement, avec une bonne volonté qui fait du bien. Tout n’est pas parfait dans cette nouvelle version de Nexomon : Extinction, soyons clairs sur le sujet, mais appréhender sa sympathique aventure est néanmoins beaucoup plus facile de la sorte. Sans pour autant que la difficulté ait été bêtement rabaissée, d’ailleurs, puisque VEWO Interactive cultive la volonté d’offrir à son jeu un challenge corsé.

Nous n’allons pas vous dresser un portrait exhaustif de la grosse mise à jour lancée par PQube quelques jours après la sortie du titre. Ce ne serait pas pertinent, et vous pouvez d’ailleurs en trouver le détail à cette adresse si vous le souhaitez. Néanmoins, il nous paraît important d’aborder les plus gros changements, ceux qui ont amélioré sensiblement l’expérience de jeu.

Plus en détail

Pour commencer, cette mise à jour a revu et corrigé la progression des Nexomon et dresseurs adverses. Dans la version d’origine, ceux-ci évoluaient en même temps que nous, à mesure que l’on progressait dans l’histoire. Cela pouvait néanmoins aller beaucoup trop vite, et l’on pouvait se retrouver rapidement dépassé par des ennemis avec un level bien trop élevé par rapport au nôtre. Désormais, ceux-ci évoluent plus lentement, ce qui ne contraint plus à de fastidieuses séances de grinding. Cela n’empêche pas le challenge d’être au rendez-vous.

Ensuite, l’un des reproches les plus récurrents faits au jeu se situe au niveau de sa stratégie assez basique. VEWO s’est donc attelé à la création d’une nouvelle stat qui pénalise les joueurs laissant leurs Nexomon tomber KO, et offre un petit bonus d’expérience à ceux qui utilisent le switch à leur avantage. Une riche idée, qui contraint à réfléchir d’autant plus en combat pour ne pas voir nos créatures tomber, ce qui auparavant n’avait aucune autre incidence que de pouvoir nous faire recommencer au dernier checkpoint.

La communauté a par ailleurs beaucoup critiqué le fait qu’il n’y ait aucun moyen de récupérer les attaques apprises par les Nexomon une fois le niveau d’obtention passé. Chose qu’a donc corrigé le développeur, en modifiant l’algorithme d’apparition des capacités. Désormais, chaque créature en apprend une nouvelle tous les deux à trois niveaux. Par ailleurs, une fois le level 40 atteint, cet algorithme repart de zéro, permettant d’apprendre les capacités de bas level, qui comptent la plupart du temps parmi les plus puissantes.

On notera aussi que le taux d’apparition des Nexomon Cosmiques (ou shiny si vous préférez) a été affiné. La probabilité de tomber sur l’une de ces créatures rares augmente désormais à mesure que l’on progresse dans l’histoire. De nombreux bugs ont été corrigés, les développeurs sont parvenus à rendre leur jeu plus équilibré, et la fameuse attaque gratuite dont nous vous parlions plus haut a été supprimée. En bref, que du bon dans cette mise à jour qui change pas mal l’expérience offerte par ce RPG.

Ce que tout ceci change concrètement

Plus concrètement, donc, cette grosse mise à jour survenue peu après la sortie a nettement amélioré le jeu de VEWO Interactive. Là où nous lui mettions une note d’un point et demi au-dessus de la moyenne lors de notre test, il mériterait sans problème une revalorisation aujourd’hui. D’autant que, non content de rendre sa progression plus agréable, son challenge moins insurmontable et sa stratégie plus intéressante, cette mise à jour permet aux néophytes de se lancer plus sereinement grâce à un porte-monnaie plus rempli en début de jeu et plusieurs potions disponibles.

On espère que le développeur va continuer à apporter quelques correctifs pour permettre à Nexomon : Extinction d’atteindre l’excellence, et nous n’hésiterons pas à vous en parler si tel est le cas. Bien que, en l’état, il s’agisse déjà d’un sérieux concurrent à Pokémon, ce qui est déjà énorme étant donné le statut pratiquement intouchable de la licence de Game Freak. Affaire à suivre !