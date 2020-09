Guide des statuts et de leurs effets en combat – Nexomon : Extinction

Comme dans tout bon Pokémon-like qui se respecte, Nexomon : Extinction embarque son propre système de statuts, et leurs effets affiliés. Bien sûr, tout comme pour les types de créatures et leurs affinités, on retrouve quelques similarités avec la série de Game Freak. Néanmoins, il est bon de faire un petit résumé car tout n’est peut-être pas aussi clair et facile à comprendre qu’il ne paraît.

Liste complète des statuts et de leurs effets

Afin que tout ceci soit aussi clair et lisible que possible, nous vous avons préparé une liste à points. Chaque statut y est représenté, avec bien sûr son effet en combat expliqué. À noter que tous ces statuts, à l’exception d’empoisonné, paralysé, lié et planté sont éphémères. Il existe par ailleurs des items pour se soigner de plusieurs statuts : brulé, gelé, empoisonné, paralysé, lié, confus. Enfin, lorsqu’un Nexomon est touché par un changement de statut, celui-ci s’affiche au dessus de son nom lorsqu’il est allié, en dessous lorsqu’il est ennemi.