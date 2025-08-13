Chibi-Robo! revient sur Nintendo Switch 2 via l’abonnement GameCube de la console

Le robot à tout faire arrive sur Switch 2

Vous le connaissez peut-être via son amiibo tout mignon : Chibi-Robo est un personnage relativement obscur aux yeux du grand public. Chibi-Robo! est sorti en 2005 sur GameCube (au Japon) avant de connaître quelques suites, et nous plaçait aux commandes de ce drôle de robot qui a pour but d’aider la famille Sanderson à bien gérer la maison, que ce soit via du ménage ou en retrouvant certains objets. Derrière ces prémices simples, le jeu nous embarquait dans une étrange aventure ponctuée de surprises

Vous pourrez bientôt redécouvrir ce drôle de jeu via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel et son service lié aux classiques de la GameCube, qui n’est malheureusement accessible que sur la Nintendo Switch 2. Chibi-Robo! sera disponible dès le 21 août prochain sur cette plateforme.

Pas forcément le classique de cette console que l’on aurait imaginé voir arriver si vite dans le catalogue, mais une bonne pioche pour celles et ceux qui souhaitent découvrir un jeu qui sort des sentiers battus.