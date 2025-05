ChaseTag : Notre interview de Romain Henocque, artiste 3D de ce jeu coloré à l’allure addictive révélé durant l’AG French Direct

En parallèle de la diffusion du premier trailer d’annonces et de gameplay de ChaseTag, nous avons pu nous entretenir avec l’artiste 3D du jeu, Romain Henocque, afin qu’il nous parle de la genèse, des inspirations, des ambitions mais aussi du concept accrocheur de ChaseTag, dont la sortie reste à caler mais qui se fera sur PC et Nintendo Switch.

Attrape-moi si tu peux

ActuGaming : Bonjour et tout d’abord, merci de nous accorder cette interview ! Avant de commencer, pouvez-vous rapidement vous présenter ? Qui êtes-vous, quel est votre parcours et quel est votre rôle sur le jeu ?

Romain Henocque : Bonjour, je m’appelle Romain Henocque. Je suis l’artiste 3D du projet ChaseTag depuis ses débuts, en 2021. Je m’occupe donc de tous les éléments qui touchent à la 3D en passant par la modélisation, le texturing, ainsi que le level art des environnements et leurs animations. Et les différents personnages avec leurs modélisations, le squelette d’animation et leurs intégrations dans le projet.

Mon parcours est assez classique pour un artiste 3D : après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai intégré une école de jeu vidéo avec une spécialisation en 3D. J’ai ensuite effectué un stage chez Zero Games Studios, qui s’est transformé en CDD, puis en CDI en tant qu’artiste 3D spécialisé dans les environnements. Après quatre années au sein du studio, j’ai récemment évolué vers le poste de Lead Artist.

En quelques mots, pourriez-vous nous pitcher le concept étonnant de coloré de ChaseTag que vous révélez au grand public lors de notre AG French Direct ?

ChaseTag, c’est un jeu multijoueur compétitif et ultra-coloré qui réinvente le jeu du chat en combinant vitesse, agilité et stratégie dans des arènes dynamiques. Inspiré des playgrounds urbains et de l’art du parkour, le jeu mise sur l’adrénaline et le fun immédiat, dans un univers graphique vibrant et stylisé.

Quel est le but de l’aventure et qu’avons-nous à y gagner ?

Le but de ChaseTag est simple en apparence, mais redoutablement fun : attraper ou échapper à ses adversaires dans des arènes pleines de pièges, de plateformes et de rebondissements. C’est un jeu de poursuite effréné, sur des maps basées sur plusieurs niveaux de hauteur, où la maîtrise du mouvement et des timings fait toute la différence. Le frisson de la compétition, des victoires éclatantes en équipe ou en solo, et surtout, une expérience multijoueur unique, rapide et accessible, qui mêle skill, stratégie et style dans un univers haut en couleur. Que ce soit pour grimper dans les classements ou juste éclater de rire entre amis, chaque partie est une occasion de briller… ou de se faire rattraper !

De multiples jeux multijoueur aux tonalités colorées et loufoques sont sortis ces dernières années. Quelle sont, selon vous, les raisons qui devraient pousser les joueurs et joueuses à rejoindre ChaseTag ?

C’est vrai, l’univers du multijoueur coloré est bien peuplé aujourd’hui, mais ChaseTag apporte une énergie différente. La raison ? Son gameplay asymétrique ultra-dynamique, qui revisite le jeu du chat comme un sport d’arène nerveux, stratégique et lisible, sans jamais sacrifier le fun. Mais si on devait en donner plusieurs, ce serait :

Une prise en main immédiate, mais avec une vraie courbe de progression pour les joueurs qui aiment se dépasser Des mécaniques de mouvement précises (sauts, dashs…) qui donnent une sensation de fluidité et de maîtrise rarement vue dans ce genre de jeu Un univers visuel affirmé, à mi-chemin entre le playground stylisé et le jeu d’arcade pop, qui rend chaque partie aussi agréable à jouer qu’à regarder Un focus sur la lisibilité et le spectacle, parfait pour le streaming, l’esport ou simplement les parties entre amis où chaque action est instantanément compréhensible et spectaculaire



En somme, ChaseTag, c’est le fun instantané avec du skill, dans un format compétitif et coopératif où chaque seconde compte.

Avez-vous des inspirations précises qui ont accompagné votre processus de développement ?

Oui, plusieurs inspirations ont nourri le développement de ChaseTag, autant du côté du gameplay que de l’univers visuel. Côté gameplay, on s’est beaucoup inspiré, du jeu du chat dans la cour de récré — cette base universelle et instinctive ; du tag IRL, notamment du sport World Chase Tag, pour la tension et l’intensité du 1v1 en arène ; de jeux comme Fall Guys, Super Smash Bros Ultimate ou Mario Kart 8 Deluxe pour leur gameplay simple à comprendre mais profond à maîtriser.

Visuellement, nos inspirations vont de l’univers du playground urbain et des sports freestyle aux styles très affirmés de jeux comme Boomerang Fu, Fall Guys, et Rubber Bandits pour leur énergie, leurs couleurs pop et leur clarté visuelle. L’objectif était de créer une identité forte : un jeu d’arène nerveux, lisible, stylisé, avec une personnalité propre, à mi-chemin entre la culture urbaine et le jeu d’arcade.

Je t’aurai !

Vous annoncez 5 cartes aux mécaniques de jeu uniques et 4 modes de jeu. Pouvez-vous nous en dire plus pour nous mettre l’eau à la bouche ?

Effectivement, on a plusieurs idées en stock : certains modes de jeux rappelleront notre enfance en maternelle et primaire à la manière du jeu du Chat classique actuellement disponible, mais aussi des modes de jeu réinventés pour être encore plus amusants et challengeants. Par exemple un jeu que nous connaissons tous : l’Épervier. L’objectif sera de passer de l’autre côté de la carte, sans se faire toucher par le Chaser.

Les Evader touchés deviendront des Chaser à la manche suivante, ce qui mettra de plus en plus sous pression les Evader restants. Ce mode pourra être joué dans ChaseTag, de 4 à 10 joueurs en ligne. À l’image de ChaseTag, ce mode offrira un gameplay ultra dynamique avec beaucoup de challenge !

Pour aller plus loin, est-ce que du contenu post-lancement est prévu ? On pense à de nouveaux cosmétiques ou de nouveaux modes ou nouvelles cartes ?

ChaseTag se prête très bien à du contenu post-lancement, on a déjà beaucoup réfléchi à ce sujet, et ce ne sont pas les idées qui manquent. On peut effectivement imaginer des cosmétiques pour les personnages présents dans le jeu, ainsi que des nouveaux personnages. Bien évidemment, de nouvelles cartes pourront être ajoutées, pour créer toujours plus de défis pour les joueurs qui pourront tester leurs talents dans des environnements divers.

On a pu apercevoir dans le trailer des améliorations (« power-up ») des personnages à l’écran. Comment les obtenons-nous et à quel point cela peut-il changer le cours d’une partie ?

Oui, dans ChaseTag, les power-ups jouent un rôle clé pour pimenter l’action et créer des retournements de situation spectaculaires. Comment on les obtient ? Les power-ups apparaissent directement dans l’arène, à des moments précis et à des emplacements stratégiques. Ils sont visibles et accessibles à tous, ce qui crée des moments de tension : faut-il tenter de les récupérer au risque de se faire attraper, ou rester en mouvement pour survivre ? Ils peuvent totalement renverser la situation : un pétard pour avoir un boost de vitesse pour vous échapper de justesse, une bulle de protection pour vous protéger des frisbees ou de l’environnement ou même des capacités spéciales temporaires selon les modes et les maps.

Mais attention : ils ne garantissent pas la victoire. Ils donnent un avantage, pas une assurance. C’est la manière dont vous les utilisez, au bon moment, dans le bon espace, qui fera toute la différence. En résumé, les power-ups ajoutent une couche stratégique sans casser l’équilibre, et renforcent la tension et le spectacle à chaque instant.

Tu veux être mon ami ?

ChaseTag est jouable en coopération locale et en ligne, mais combien de joueurs et joueuses seront nécessaires pour une partie équilibrée ? Pas de mode solo possible ?

Ça peut varier en fonction des modes de jeu : le mode de Chat classique déjà présent se joue à 2, en local et en ligne. D’autres modes de jeu comme le mode Épervier dont on a parlé précédemment sera jouable de 4 à 10 joueurs en ligne. En ce qui concerne le nombre de joueurs idéal, ça dépendra de ce que recherchent les joueurs et à quel point ils aiment le challenge. Comme on dit souvent, plus on est de fous, plus on rit. Pour le moment ChaseTag ne possède pas de mode solo, mais c’est quelque chose qu’il sera intéressant d’envisager.

Et de manière plus globale, combien de temps dure en général une partie ?

En moyenne, une partie de ChaseTag dure entre 3 et 5 minutes. Le jeu est pensé pour être rapide, intense et rejouable, avec des manches courtes qui s’enchaînent sans temps mort. Que ce soit en solo ou en équipe, chaque session offre une montée en tension rapide, des retournements de situation, et une fin toujours satisfaisante. L’objectif : proposer des parties nerveuses et dynamiques, parfaites pour le jeu en ligne, les sessions entre amis ou le jeu compétitif, sans jamais perdre de temps.

La sortie est prévue l’an prochain. Actuellement, où en êtes-vous du développement du jeu et prévoyez-vous d’obtenir des retours de votre communauté via des phases de bêta test par exemple ?

Pour le moment nous sommes dans la phase où ChaseTag possède une build démo testable, avec laquelle nous pitchons auprès d’éditeurs afin de pouvoir continuer à avancer dans le développement. Nous avons déjà eu la chance d’avoir des retours très positifs de joueurs en petits comités par le passé, mais si l’occasion se présente des phases de bêta test ou autres pourront être organisés, ça ne peut amener que du mieux pour ChaseTag !

Anecdotes et conclusion

Avant de se quitter, auriez-vous un événement rigolo ou une histoire insolite survenue pendant le développement à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Ce n’est pas vraiment une anecdote liée au développement du jeu, mais au moment où Zero Games a repris les démarches sur ChaseTag j’ai fait tester le jeu à notre Business Developer afin qu’elle puisse apprendre à connaître le jeu et ses caractéristiques, et ainsi aller pitcher le jeu après des éditeurs et investisseurs. Les premières parties elle a commencé à prendre en main le jeu, puis la compétition a vite pris le dessus.

Le souci c’est que j’avais travaillé dessus, donc je connaissais beaucoup de subtilités qui viennent avec l’entraînement, donc elle ne les avait pas à ce moment-là. Elle a fini par continuer à s’entraîner pendant pas mal d’heures juste pour me battre, maintenant les parties sont serrées ! Malheureusement pour elle, il y a toujours un endroit précis où elle bloque…donc je sais comment la coincer. Qui sait, si un jour on a l’occasion de jouer avec le public, ils essaieront de découvrir où elle bloque et réussiront à la coincer avant qu’elle ne leur arrache la couronne !

Et enfin, un dernier petit mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Un grand merci à toutes vos lectrices et tous vos lecteurs ! On espère que ChaseTag saura vous embarquer dans des parties pleines de fun, de défi et de bonne humeur. Que vous soyez compétiteurs dans l’âme ou simplement là pour rigoler entre amis, ce jeu est fait pour vous. Restez à l’affût, beaucoup de surprises vous attendent, et surtout… préparez-vous à courir, et sauter comme jamais ! On a hâte de vous retrouver en jeu !

Un grand merci à Romain Henocque d’avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de l’annonce de ChaseTag durant l’AG French Direct 2025. On lui souhaite à lui et toute l’équipe de ChaseTag le meilleur pour la suite du développement. N’hésitez pas à wishlister le jeu sur Steam pour surveiller les avancées du projet avant la sortie prévue l’an prochain sur PC et Nintendo Switch.