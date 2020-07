Boomerang Fu

Jeu canapé pouvant être joué jusqu’à 6 joueurs, Boomerang Fu met les joueurs aux commandes de différents aliments équipés de boomerang. Le but est alors de découper vos amis pour être le dernier survivant. Boomerang Fu propose alors 30 niveaux différents avec des mécaniques uniques, différents power-ups, ainsi qu’un mode joueur contre IA. De plus, il sera possible de personnaliser les règles des combats pour avoir un contrôle sur le déroulement de ces derniers.