Captain Tsubasa : Rise of New Champions met à l’honneur l’équipe d’Uruguay

Bandai Namco vient de dévoiler un nouveau trailer pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions, une vidéo mettant à l’honneur l’équipe d’Uruguay présentant le joueur prénommé Ramon Victorino.

La Celeste sous les projecteurs

Après nous avoir présenté l’équipe d’Italie, Captain Tsubasa : Rise of New Champions s’attarde sur l’équipe d’Uruguay, représentée par Ramon Victorino. L’Uruguay est une équipe sud-américaine au long passé footballistique.

Ramon est l’attaquant vedette de l’équipe des jeunes juniors uruguayens. Il est surnommé la « panthère noire de l’Amérique du Sud ». Son surnom lui vient de sa vitesse fulgurante, de sa capacité à feinter toute une défense et de viser les cages avec force.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août sur PlayStation 4, Switch et PC.