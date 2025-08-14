Capcom va organiser un Capcom Presents un peu spécial lors de la Comic-Con de New-York en octobre

Peu d’annonces à prévoir ?

Le site Entertainment Weekly vient de lister une partie du programme de la NYCC, et ce qui nous intéressera surtout ici, c’est la présence de l’éditeur japonais dans le line-up. Il est ainsi noté que Capcom organisera un Capcom Presents le 10 octobre prochain à 21h45 (heure de Paris), qui aura la particularité de durer 90 minutes. Il aura pour but de faire le point sur les jeux du moment de catalogue de Capcom, ainsi que sur les sorties à venir.

Le format pourra surprendre, étant donné que Capcom est maintenant habitué aux Capcom Spotlight. Néanmoins, ce Capcom Presents n’est pas du tout le premier panel du genre pour l’éditeur, qui connait bien la Comic-Con de New York. Il faudra sans doute ne pas en attendre beaucoup côté annonces, surtout dans un monde où Marvel vs Capcom n’est plus vraiment d’actualité (alors que le salon aurait été le lieu idéal pour parler de la licence).

On devrait naturellement y voir le prochain Resident Evil pendant une grosse partie du panel, au même titre que les mises à jour à venir pour Monster Hunter Wilds et Street Fighter 6. Si l’on croise les doigts pour une annonce, ce n’est peut-être pas le lieu idéal pour que l’éditeur japonais dégaine une carte surprise (mais sait-on jamais).