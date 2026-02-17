Dive or Die: Children of Rain : Dear Villagers dévoile un roguelite sous-marin lovecraftien

Dead the Diver

L’univers du jeu repose sur une catastrophe surnaturelle. Depuis des années, une mystérieuse “Pluie Noire” a submergé la planète, laissant derrière elle une humanité décimée. Face à l’extinction imminente, une entité divine baptisée le Rainmaker impose un ultimatum : retrouver ses idoles sacrées cachées dans le Bassin Abyssal en moins de 40 jours ou subir un Déluge final. Nous incarnons alors les derniers survivants, accrochés à quelques fragments de terre ferme, contraints d’organiser des expéditions suicidaires dans les abysses.

Malgré son titre assez évocateur, Dive or Die ne se limite pas à l’exploration sous-marine. À la surface, nous devons également gérer une petite île en reconstruisant des infrastructures, assigner des rôles aux survivants, améliorer l’équipement de plongée, gérer les ressources… On nous promet que chaque décision impliquera un compromis. Par exemple, faut-il renforcer la sécurité immédiate ou préparer une descente plus ambitieuse le lendemain ? En plus de sa boucle roguelite, la planification et la gestion sont donc tout aussi importantes que l’action sous l’eau.

D’ailleurs, dans les profondeurs de l’océan sont la partie qui fera monter la tension horrifique d’un cran. Chaque plongée devient un pari risqué où il faut gérer le manque d’oxygène, les blessures physiques, la folie rampante et les horreurs surnaturels.

Le studio revendique clairement son inspiration lovecraftienne. Comme l’explique Théo Maudet, fondateur de Drop Rate Studio :

“Les profondeurs sous-marines nous terrifient. L’horreur cosmique aussi. Nous avons donc pensé que la seule chose raisonnable à faire était de créer un jeu qui aborde les deux.”

L’ambiance s’annonce donc oppressante mêlée à un sentiment d’urgence lié à la limite des 40 jours. Ayant pu essayer rapidement le jeu, la boucle de gameplay se révèle assez prenante, mais sans révolutionner le genre. On peut néanmoins saluer la direction artistique qui embrasse pleinement l’univers lovecraftien. Bonne nouvelle pour les curieux, une démo jouable est disponible dès maintenant sur Steam. Elle permet de découvrir les premières mécaniques du titre avant son lancement officiel. Dive or Die: Children of Rain sera également mis en avant lors du Steam Next Fest aux côtés d’autres titres du catalogue Dear Villagers comme EverSiege: Untold Ages, 1348 Ex Voto et CALX.

Dive or Die: Children of Rain est attendu sur PC au deuxième trimestre 2026. Aucune version console n’a été annoncée pour le moment.