Call of The Sea montre ses environnements avec un nouveau trailer

Dévoilé lors du Inside Xbox au mois de mai dernier, le jeu d’aventure lovecraftien Call of The Sea s’est montré encore un peu plus durant le Future Games Show hier. L’occasion pour le studio madrilène de dévoiler, par l’intermédiaire d’une nouvelle bande-annonce, la variété des environnements. Malheureusement, pas de réelles phases de gameplay au programme.

La mer vous appelle

En effet, malgré ce que pourrait annoncer le titre du trailer, cette nouvelle bande-annonce mettant en lumière Call of The Sea se concentre uniquement sur les différents environnements du jeu, qui vous sont présentés tout au long de la vidéo. Avec une patte graphique jouant notamment sur les effets de lumière, pour un rendu plutôt qualitatif, le studio espagnol a mis le paquet !

Cette courte vidéo permet également de confirmer la fenêtre de sortie de Call of The Sea : le titre sortira en cette fin d’année sur PC, Xbox One mais également sur Xbox Series X. Pour rappel, vous pourrez l’obtenir gratuitement via le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie.