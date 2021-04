Call of the Sea annoncé sur PS4 et PS5 avec une sortie prévue en mai

Sorti en décembre dernier, Call of the Sea était jusqu’à présent une exclusivité Xbox, avec une disponibilité Steam, GOG, Xbox One et Xbox Series X|S. Quelques mois plus tard, voici que le titre développé par Out of the Blue et édité par Raw Fury annonce son arrivée sur les consoles PlayStation. Et c’est pour très bientôt.

Une aventure poignante bientôt sur PlayStation

Cependant, hormis l’annonce du jeu sur PlayStation 4 et PlayStation 5, il ne faudra pas s’attendre à beaucoup plus d’informations. Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est que Call of the Sea déboulera sur les machines PlayStation courant mai 2021, sans plus de détail sur la date de sortie prévue. Mais on imagine que cela ne devrait plus tarder.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’aventure et de réflexion qui se déroule dans le Pacifique Sud dans les années 1934. Une aventure lovecraftienne qui nous fait suivre les pérégrinations de Norah, une jeune femme à la recherche de son mari disparu. Bien que très simpliste dans son approche, Call of the Sea nous avait émerveillé, notamment grâce à sa direction artistique absolument sublime. Une bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation donc, qui pourront découvrir ce très bon titre.