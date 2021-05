Call of the Sea sortira sur les consoles PlayStation ce 11 mai

Depuis quelques semaines, on savait que Call of the Sea allait pointer le bout de son nez sur les machines de Sony. Ceci dit, on ne s’attendait peut-être pas forcément à ce qu’on nous annonce qu’il arrive demain. Pourtant, c’est bien le cas, le studio vient de confirmer la venue du jeu sur les consoles PlayStation ce 11 mai.

Le dépaysement lovecraftien aussi sur PlayStation

Vous n’avez donc plus qu’à attendre quelques heures avant de pouvoir acheter et télécharger Call of the Sea sur votre PlayStation 4 ou PlayStation 5. Le jeu d’aventure narratif, sorti en décembre dernier sur les plateformes Xbox et PC, fait donc son entrée du côté de Sony, au plus grand bonheur des joueurs qui pourront essayer cette excellente bonne pioche.

Pour rappel, il s’agit d’un titre développé par le studio Out of the Blue qui nous plonge dans le Pacifique Sud au milieu des années 30. On y suit les pérégrinations de Norah qui part en expédition à la recherche de son mari disparu. Malgré une durée de vie relativement courte, notre test de Call of the Sea ne tarit pas d’éloges.