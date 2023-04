Call of the Sea jouable en réalité virtuelle sur Meta Quest 2

Découvrez l’île en VR

Chapeauté par le studio indépendant Out of the Blue et repéré par l’éditeur Raw Fury, Call of the Sea est un jeu d’aventure qui nous raconte l’histoire de Norah, une jeune femme à la recherche de son mari disparu. Elle se rend alors sur une île paradisiaque pour tenter de dénicher des indices et en enquêtant sur cet endroit, elle va découvrir les vestiges d’une ancienne civilisation.

A sa sortie, le jeu nous avait charmé, avec sa direction artistique magnifique et son histoire très plaisante. Son gameplay minimaliste et ses énigmes simplistes lui avaient fait quelque peu défaut, mais il faut avouer que l’épopée a largement de quoi s’adapter aux casques de réalité virtuelle : bonne nouvelle puisqu’il débarque ce 13 avril sur Meta Quest 2 au prix de 19.99€.

Pour cette version, les développeurs ont retravaillé les environnements sous Unreal Engine 4 pour s’adapter aux capacités du casque et ont logiquement apporter toute les commodités pour y jouer en VR. Pour l’instant, il semblerait que seul le Meta Quest 2 soit au programme mais on imagine que cela pourrait évoluer avec le temps. Qui sait, peut-être dans quelques mois sur PlayStation VR2 ou PICO 4 ?