Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Call Of The Sea. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme sur laquelle vous jouez.

Jeu de base Call Of The Sea (35 trophées)

Platine

L’appel des grands fonds

Vous avez débloqué tous les trophées.

Or

Tout ce qu’il me reste

Terminer le jeu.

Terminer le jeu. Les fabuleuses aventures de Norah Everhart

Retrouver tous les journaux de l’histoire.

Retrouver tous les journaux de l’histoire. Je vais le noter…

Récupérer toutes les notes des énigmes.

Récupérer toutes les notes des énigmes. Gravé dans la pierre

Trouver toutes les peintures murales de l’île.

Argent

Le long du courant…

Où mon canot est-il passé ?

Où mon canot est-il passé ? À mi-chemin

Retrouver 50% des journaux de l’histoire.

Retrouver 50% des journaux de l’histoire. Développeurs flagorneurs

Oui, c’est vrai que ça fait un peu fayot, mais… ACHETEZ TOUS LES JEUX RAW FURY !

Oui, c’est vrai que ça fait un peu fayot, mais… ACHETEZ TOUS LES JEUX RAW FURY ! L’enregistrement du Lady Shannon

Vous pouvez désormais vendre ce scoop à n’importe quel tabloïde.

Vous pouvez désormais vendre ce scoop à n’importe quel tabloïde. Vous avez trouvé ça dans un guide !

Vous avez joué les notes de la boîte à musique du chapitre 4 à l’aide du piano du chapitre 3.

Vous avez joué les notes de la boîte à musique du chapitre 4 à l’aide du piano du chapitre 3. Oh, non ! Encore une présentation ?

Vous avez regardé la dernière diapositive à l’aide du projecteur de Harry.

Vous avez regardé la dernière diapositive à l’aide du projecteur de Harry. Test son

Vous avez fait chanter Norah dans le microphone sans qu’il soit branché. Vous êtes fier de vous ?

Vous avez fait chanter Norah dans le microphone sans qu’il soit branché. Vous êtes fier de vous ? Le Norahnomicon

Norah n’a quand même pas écrit ça, si ?

Norah n’a quand même pas écrit ça, si ? Naacalvision

Vous avez eu toutes les visions du chapitre 5.

Vous avez eu toutes les visions du chapitre 5. Portail vers un autre monde

Vous avez ouvert un autre monde à destination de l’Arcadie.

Vous avez ouvert un autre monde à destination de l’Arcadie. Méta-référence

Vous avez trouvé la clé d’Out of the Blue.

Bronze

Héritage de famille

Terminer le prologue.

Terminer le prologue. 74 milles marins à l’est d’Otaheité

Terminer le chapitre 1.

Terminer le chapitre 1. L’expédition Everhart

Terminer le chapitre 2.

Terminer le chapitre 2. Sérénade au bord de l’eau

Jouer d’un instrument de musique.

Jouer d’un instrument de musique. La disparition du Lady Shannon

Terminer le chapitre 3.

Terminer le chapitre 3. 506 East Hampden Avenue

Retourner chez vous à Englewood, Colorado.

Retourner chez vous à Englewood, Colorado. Quel spectacle !

Terminer le chapitre 4.

Terminer le chapitre 4. Passage dans les eaux sombres

Vous aventurer dans un passage inconnu.

Vous aventurer dans un passage inconnu. Au fond des eaux

Terminer le chapitre 5.

Terminer le chapitre 5. Une profonde coupure

Utiliser la dague rituelle

Utiliser la dague rituelle FHALGOF’N

Terminer le chapitre 6.

Terminer le chapitre 6. Un brigantin, un brick et une barque

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 1.

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 1. Intéressant…

Retrouver 25% des journaux de l’histoire.

Retrouver 25% des journaux de l’histoire. Un week-end chez Walakea

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 2.

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 2. La conserverie des marais

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 3.

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 3. Salutations de Y’ha-nthlei !

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 4.

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 4. Monarchie sous-marine

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 5.

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 5. Photo révélatrice

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 6.

Vous avez trouvé l’objet secret du chapitre 6. Rejoue-le, Norah

Rejouer un niveau.

Retrouvez également nos astuces et guides/soluces dans nos sections dédiées.