C’est le grand moment. Juste après la présentation d’Assassin’s Creed Valhalla la semaine passée, Microsoft nous avait donné rendez-vous ce jeudi 7 mai à 17 heures pour un Inside Xbox consacré à la Xbox Series X. L’émission démarre dans quelques instants, l’occasion de suivre cela avec nous.

Où voir la conférence Inside Xbox du 7 mai ?

Comme très souvent, il est possible de regarder le direct un peu partout. Il y aura des surprises, des annonces et des présentations et cela se passera sur l’ensemble des réseaux du constructeur américain. Pour savoir où suivre le direct, c’est simple, la vidéo se lancera automatiquement un peu plus bas :

Vous pouvez également retrouver cette diffusion sur YouTube et Twitch. Plusieurs jeux d’éditeurs tiers sont attendus, comme Assassin’s Creed Valhalla. Des annonces devraient aussi avoir lieu. Si jamais vous n’avez pas l’occasion de voir en direct l’événement, vous pourrez toujours suivre l’actualité sur nos réseaux sociaux ou directement sur notre site où nous ne manquerons pas d’en parler. On vous résumera cela sur notre chaîne YouTube.