Call of Duty Modern Warfare 2 : Dates bêta, multijoueur, Warzone 2… Le futur de la série dévoilé au Call of Duty Next

La série Call of Duty est sans doute a un tournant de son histoire, et ce pour plusieurs raisons. La première, c’est que l’année prochaine, la saga devrait prendre une petite pause et ne pas sortir d’épisode annuel. Ensuite, Warzone s’apprête à laisser place à sa suite, et la sortie de Modern Warfare 2 est à nos portes. Ce qui veut dire qu’Activision a beaucoup de choses à nous présenter, et pour cela, il organise un événement spécial autour de la série qui aura lieu le mois prochain.

Call of Duty Next, un nouvel événement

Clear your calendars September 15 for #CODNEXT – an era-defining, livestream franchise event. ✅ Full #ModernWarfare2 MP reveal

✅ The future of #Warzone

✅ The #Warzone mobile experience

✅ Live gameplay from your favorite streamers + More to come! pic.twitter.com/FTlSl7JryQ — Call of Duty (@CallofDuty) August 7, 2022

Activision se met lui aussi à la mode des Directs. Puisque l’éditeur a beaucoup de choses à nous dire sur la série Call of Duty, il nous présentera tout cela à l’occasion d’un livestream spécial baptisé Call of Duty Next. Ce dernier aura lieu le 15 septembre prochain, à une heure encore non-précisée (sans doute aux alentours de 19 heures si l’on se fie aux présentations habituelles de la série).

Ce stream spécial mettra évidemment l’accent sur la présentation des modes multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2, mais pas seulement. On assistera aussi à la présentation du jeu Warzone sur mobiles, mais aussi au reveal de Call of Duty Warzone 2, ou quelque soit son nom.

Quand sera disponible la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2 ?

Dans le même temps, Activision a communiqué les dates d’accès à la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2. Comme d’habitude, les joueurs et joueuses PlayStation seront avantagés ici puisqu’ils pourront jouer en premier. Voici les différentes bêtas :

Premier week-end (PS4 – PS5)

Dès le 16 septembre à 19 heures : Accessible pour celles et ceux ayant précommandé le jeu (ou ayant reçu un code de bêta).

Dès le 18 septembre à 19 heures jusqu’au 20 septembre : Accessible à tous.

Deuxième week-end (PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series)

Dès le 22 septembre à 19 heures : Accessibles à tous sur PS4 et PS5 ; Accessible à celles et ceux qui ont précommandé le jeu sur Xbox ou PC (ou ayant reçu un code de bêta).

Dès le 24 septembre à 19 heures jusqu’au 26 septembre : Accessible à tous.

Cette bêta donnera accès à des modes et des maps qui seront dévoilés lors du Call of Duty Next. On sait qu’il y aura du 6 vs 6, avec au moins la carte Marina Bay Grand Prix qui a été présentée récemment.

Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.